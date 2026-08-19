Movida gerencial: salida del gerente general de Isusa, un nuevo presidente en Endeavor Uruguay y cambio en la representación de CAF en Uruguay

En los últimos días la agenda empresarial uruguaya sumó varios cambios en posiciones de liderazgo. Entre los más destacados se encuentra l a salida de Nicolás Antonini de la gerencia general de Isusa, tras 16 años en la compañía, el nombramiento de Maximiliano Casal como presidente de Endeavor Uruguay y la designación de Janet Rea Mansilla como nueva representante de la entidad en el país . En el plano internacional, la aerolínea brasileña GOL también renovó parte de su cúpula.

A continuación, un repaso por las últimas novedades en los equipos de las empresas en Uruguay y el mundo.

El gerente general de Isusa, empresa uruguaya dedicada a la elaboración de diferentes fórmulas de fertilizantes, compuestos sólidos y líquidos y productos químicos, anunció su salida de la compañía.

Movida gerencial: Aventura Shopping incorpora a su gerenta de marketing, ejecutivo pasa de FNC a SLS Punta del Este y Balanz suma una nueva líder de inversiones

“Hoy cierro, por decisión propia, una etapa muy importante de mi vida profesional: después de 16 años, finaliza mi vínculo con Isusa - Industria Sulfúrica S.A. Tomar la decisión de cerrar una etapa tan extensa y significativa no fue sencillo, pero entendí que había llegado el momento de abrirme a nuevos desafíos y continuar creciendo desde otros espacios”, sostuvo Antonini en su cuenta de LinkedIn.

El ejecutivo, contador de formación, ingresó a la empresa en 2010 como auxiliar de tesorería y a lo largo de su trayectoria pasó por distintas áreas y cargos, entre ellos contador general y gerente de administración y finanzas, hasta asumir la gerencia general.

“Fue un recorrido de enorme crecimiento. Cada función me permitió conocer la organización desde perspectivas diferentes, enfrentar desafíos cada vez más complejos y confirmar una convicción que me acompañará siempre: los resultados sostenibles se construyen combinando estrategia, capacidad de ejecución, solidez institucional y equipos comprometidos”, agregó.

Aunque no adelantó cuál será su próximo destino, Antonini señaló que comienza ahora un nuevo capítulo, que afronta con entusiasmo, experiencia renovada y “la misma vocación de seguir liderando, transformando y creando valor”.

Maximiliano Casal es el un nuevo presidente del directorio de Endeavor Uruguay

La organización global que impulsa y acompaña a emprendedores de alto impacto Endeavor Uruguay anunció a Maximiliano Casal como nuevo presidente del directorio de Uruguay, tras las elecciones celebradas por la organización . Casal, cofundador de Nowports, cuenta con una trayectoria vinculada al desarrollo y escalamiento de empresas de base tecnológica. Actualmente también es cofundador de Arkimedes, una plataforma de inteligencia artificial orientada al sector de private equity.

Su llegada marca una nueva etapa para Endeavor Uruguay, luego de seis años de liderazgo de Eduardo Mangarelli, a quien la organización agradeció por su “compromiso, dedicación y aporte” tanto a Endeavor como al ecosistema emprendedor del país.

Por su parte, desde su nuevo rol, Casal señaló que asumir la presidencia le genera “orgullo, entusiasmo y, sobre todo, una gran responsabilidad”, y definió el momento actual como “especialmente emocionante” para Uruguay, por una nueva generación de emprendedores que está desarrollando compañías con proyección internacional. Entre sus principales objetivos, destacó el acompañamiento a estos emprendedores, la apertura de nuevas oportunidades y una mayor conexión del ecosistema local con la red global de Endeavor.

Cambio en la representación de CAF en Uruguay

El banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF, designó a Janet Rea Mansilla como la nueva representante de la entidad en Uruguay, sustituyendo a Miguel Ostos. La ejecutiva, que cuenta con más de dieciséis años de experiencia en el sector de la banca multilateral y de desarrollo, es magíster en gerencia financiera por la Universidad Mayor de San Andrés y licenciada en administración de empresas por la Universidad Católica Boliviana.

Hasta la asunción de su nuevo puesto Rea Mansilla fue directora de la Dirección de Control de Operaciones del banco en Uruguay y Venezuela, cargo que ocupaba desde octubre de 2023.

Previamente, se desempeñó en CAF en Colombia y Venezuela entre 2008 y 2020, donde ingresó como ejecutiva de la Dirección de Control de Operaciones, luego pasó a ser ejecutiva principal de Políticas Financieras y Emisiones Internacionales y, finalmente, ejecutiva principal de Movilización y Alianzas Estratégicas.

Su trayectoria profesional también se desarrolló en Bolivia, donde fue jefa de Back-Office, y de Programación Financiera y Reportería en Fonplata - Banco de Desarrollo, además de diversas posiciones de negocios y ejecutivas en el Banco Nacional de Bolivia S.A.

“Estoy muy entusiasmada por asumir este nuevo desafío en CAF y seguir contribuyendo en Uruguay al desarrollo sostenible y la integración regional”, sostuvo la nueva representante de la entidad en Uruguay.

Novedades a nivel gremial: el Centro de Panaderos del Uruguay renovó su Junta Directiva

En los últimos días el Centro de Panaderos del Uruguay (CIPU) dio a conocer la integración de su Junta Directiva para el período 2026-2028, luego de las elecciones realizadas el pasado 29 de julio. De esta manera la presidencia de la institución será ejercida por Fernando Jaime, con Álvaro Pena como vicepresidente, Edison Varela como secretario, Jorge Eiras como prosecretario, Miguel Aulet como tesorero y Federico Tuja como protesorero.

"Defenderemos con firmeza los intereses de las panaderías, que en su gran mayoría son pequeñas empresas y constituyen una parte fundamental del entramado productivo y social de nuestro país. Generan empleo para miles de hombres y mujeres que, con su trabajo diario, hacen de cada panadería un referente en los barrios y las localidades del interior del Uruguay", sostuvo el nuevo presidente.

Movida gerencial internacional: cambios en el liderazgo de aerolínea con presencia local

GOL, aerolínea de bandera brasileña con presencia en Uruguay, anunció cambios en su liderazgo. A partir de esto, Celso Ferrer dejará su cargo como Chief Executive Officer (CEO) a partir del 31 de agosto de 2026, para asumir una nueva oportunidad profesional como presidente de Boeing para Latinoamérica y el Caribe.

André Fehlauer, por su parte, se incorporará a la compañía como nuevo CEO, a partir de septiembre de 2026. Con este nombramiento el ejecutivo regresa a GOL, donde anteriormente trabajó durante ocho años como CEO de Smiles, programa de fidelidad y acumulación de millas de la aerolínea brasileña en Argentina y Brasil. Además de su experiencia previa en la compañía, su trayectoria profesional incluye su posición más reciente como CEO de Livelo, uno de los principales programas de fidelidad de Brasil, así como cargos en Citi y Credicard.

“El nombramiento de André garantiza la continuidad de la visión y el liderazgo de GOL, manteniendo al cliente en el centro de la estrategia de la compañía, que entra en una nueva fase de creación de valor, en sinergia con las demás aerolíneas de Abra Group”, sostuvieron desde la empresa.

Al mismo tiempo, Albert Perez, actual chief operating officer (COO) de GOL, asumirá responsabilidades adicionales como presidente y COO.

Albert Perez se incorporó a GOL a principios de 2024, aportando más de dos décadas de experiencia en el sector de la aviación, con cargos de liderazgo en Avianca, JetSmart y Vueling.