Dólar
Compra 38,85 Venta 41,35

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
15°C
nubes
Miércoles:
Mín  12°
Máx  15°

Siguenos en:

/ Café y Negocios / MÁS ALLÁ DEL ÉXITO

Emprender, invertir y ser padre al mismo tiempo: la vida de Maximiliano Casal, cofundador de Nowports

Maximiliano Casal, cofundador de Nowports, es el protagonista del tercer episodio de Más allá del éxito, una coproducción de Endeavor y El Observador que pone el foco en el lado más humano del emprendedurismo

19 de agosto 2025 - 5:00hs
ENTREVISTAS COMERCIAL ENDEAVOR
Foto: Leonardo Carreño
El Observador | Naara Pérez

Por  Naara Pérez

Emprender y que ese proyecto se convierta en una empresa con una valoración de más de US$ 1.000 millones -un hito conocido en el ecosistema tecnológico como convertirse en "unicornio"- es algo que muy pocos emprendedores pueden experimentar durante su trayectoria; según estadísticas de plataformas especializadas como CB Insights, en el mundo hay un aproximado de 1.200 empresas de este tipo.

Embed - Maximiliano Casal: "El mismo día podés ganar el cliente más grande y perder al empleado más valioso"

Más allá del éxito es un ciclo de Endeavor y El Observador en el que destacados actores del ecosistema emprendedor desafían la idea de que el éxito es la única cara del emprendimiento y se animan a hablar de sus inicios, miedos, fracasos, y de quiénes son más allá de su rol profesional. En el tercer episodio de este ciclo, Casal contó cómo vivió personal y profesionalmente llegar tan lejos tan rápido.

Más noticias
Santiago Zabala, CEO de Trafilea. 
MÁS ALLÁ DEL ÉXITO

Se mudó a Montevideo para estudiar contaduría, fue campeón de básquetbol con un equipo local y terminó creando una empresa que factura millones

la venta de vopero, como la vivio el cofundador y su nuevo rumbo profesional: la forma en que me habia imaginado la compania cambio
MÁS ALLÁ DEL ÉXITO

La venta de Vopero, cómo la vivió el cofundador y su nuevo rumbo profesional: "la forma en que me había imaginado la compañía cambió"

“Cuando uno empieza, esas metas son utópicas o parecen de muy largo plazo pero para nosotros fue un proceso muy rápido, alcanzamos el estatus de ´unicornio´ en cinco años cuando lo habitual, si se llega a ese punto, son 10 años”, sostuvo.

El emprendedor reconoció que en medio de este crecimiento tan vertiginoso aprendió la importancia de contar con una red de apoyo para sobrellevar la presión: en lo personal, apoyándose en amigos y familia; y en lo profesional, a través de mentores, coaches y terapeutas.

Pero además, convertir su empresa en "unicornio" no fue el único logro que Casal alcanzó durante ese año y quizás tampoco el más importante, también se convirtió en padre en 2022.

Cuando estábamos esperando a mi primer hijo, levanté dos rondas de inversión. Estaba hablando con los inversores y cerrando la ronda desde el hospital el día antes de que naciera. Fue desafiante porque quería estar presente pero también tenía muchas responsabilidades; ahí es cuando uno tiene que hacer ese empuje adicional para poder cumplir en las dos dimensiones”, contó sobre cómo vivió paralelamente esos dos momentos y como combina hoy estos dos roles.

Por otra parte, el cofundador de Nowports reconoció que su trayectoria lo llevó a hacerse en cierto momento la pregunta ¿y ahora qué sigue? Y si bien varios fundadores eligen después de hitos como el suyo retirarse o convertirse solo en inversores, Casal, a sus 34 años, “aún se siente muy chico para eso” y se define como una persona “inquieta”, a la que le gusta el desafío intelectual de crear cosas nuevas.

“Me gusta como enseñanza para mis hijos: que más allá de que me fue bien en la compañía, también sigo haciendo otras cosas”, mencionó.

En esta línea, el emprendedor adelantó que actualmente está construyendo una nueva compañía relacionada con la inteligencia artificial, aunque por el momento no quiso dar más detalles. “Estamos empezando a vivir una revolución que es difícil de dimensionar y que realmente va a cambiar las reglas de juego pero para bien. Hay mucho miedo e incertidumbre pero creo que viene para ayudar en múltiples áreas”, señaló.

En el marco del nuevo capítulo de Más allá del éxito, el uruguayo también reflexionó sobre lo que aprendió en el camino y lo que le diría a esa versión de él que recién estaba empezando a emprender.

“Le diría que disfrute un poco más, que no se tome las cosas tan personales y que entienda que es un camino largo”, cerró.

Lo que sigue en Más allá del éxito

El ciclo Más allá del éxito se emitirá todos los martes hasta el 9 de setiembre, con la participación de destacados actores del ecosistema emprendedor y podrá verse en el canal de youtube de El Observador.

El próximo episodio tendrá como protagonista a Gabriel Colla, fundador de Infocorp y presidente de IC Ventures, en una conversación en la que cuenta cómo vivió en primera persona y durante más de 30 años, los desafíos humanos, emocionales, físicos y mentales de emprender. Un episodio sobre salud mental, aprendizajes y sobre el camino que sigue recorriendo como persona y como emprendedor.

Temas:

invertir Maximiliano Casal Más allá del éxito Nowports

Seguí leyendo

Las más leídas

Inumet por ciclón extratropical
PRONÓSTICO

Directora de Inumet advierte que ciclón extratropical provocará vientos de hasta 80 km/h y detalló qué día se espera la peor parte para Uruguay

Eric Remedi y Agustín Almendra
COPA LIBERTADORES

Copa Libertadores: lo que dijo la Inteligencia Artificial para el partido Racing vs Peñarol

El pequeño Agustín Dos Santos
NACIONAL

El niño que cumplió el sueño de debutar en la Primera de Nacional; mirá la foto y el comentario de un extricolor

Álvaro Danza, presidente de ASSE
POLÉMICA

Informe del MSP concluye que presidente de ASSE no comete una irregularidad al trabajar en instituciones privadas

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos