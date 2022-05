¿Qué hace Nowports, el nuevo unicornio uruguayo?

Desde Montevideo, Maximiliano Casal dirige todas las operaciones de Nowports. La empresa, que combina el clásico rubro de la logística con las tecnologías de la información, no ha dejado de expandiese desde su creación en 2018.

Nowports es una plataforma que traslada mercancías y le brinda al cliente mayor seguridad por el monitoreo de la mercadería durante la travesía.

La empresa fue fundada por el uruguayo de 30 años, que actualmente es director de operaciones de la compañìa logística, y por el mexicano Alfonso de los Ríos, de 22 años, quien hoy se desempeña como el CEO de la compañía.

La idea del negocio surgió tras la coincidencia de sus fundadores en la Universidad de Stanford. La familia de De los Ríos tiene una vasta experiencia en el rubro logístico y Casal contribuyó a la digitalización en el modelo de negocios, que está conquistando a la región.

La startup creció exponencialmente y se convirtió en una de las más potentes de Latinoamérica de su clase. A continuación, una síntesis de la entrevista que El Observador mantuvo con el joven empresario uruguayo.

¿Cómo llegaste a la Universidad de Stanford?

En 2017, apliqué a un summer bootcamp (metodología intensiva de estudio enfocada en el desarrollo de software), y quedé seleccionado entre miles de aplicantes. Fue una experiencia única, poder vivir varias semanas en la universidad, conocer a cientos de personas con una gran espíritu y mentalidad emprendedora increíble. El ambiente y contexto que genera Stanford es prácticamente imposible de recrear en otras universidades. Allí conocí a mi socio Alfonso de los Ríos.



Fui a EEUU en 2018 por un programa del gobierno de Estados Unidos en el que me becaron para hacer un internship (intercambio) en Kansas City. Estuve viviendo en Kansas, luego en Silicon Valley (California) y después en México. Desde marzo de 2020 regresé a vivir a Uruguay.

¿Cómo inició Nowports?

Cuando conocí a Alfonso, su familia tenía más de 15 años de experiencia manejando freight forwarders —servicio de despacho de mercadería— tradicionales en México. A su vez, en mi internship en Kansas City, trabajé en un freight forwarder de Hellmann Group (una de los grupos de logística más grandes del mundo). Gracias a esta experiencia prendí cómo funcionaba la transformación digital del comercio exterior en el mercado americano: visión a la que queríamos apuntar. Si bien EEUU cuenta con mucha más infraestructura y digitalización que Latinoamérica, sus clientes enfrentan problemas similares. Así, Alfonso y yo decidimos generar una disrupción en una industria que se mantuvo igual por más de 70 años.

¿Cómo fue el proceso de expansión de la empresa?

En enero de 2019, fuimos aceptados en Y Combinator —una compañía que invierte en el desarrollo de empresas tecnológicas—, de donde salieron grandes empresas como Airbnb, Dropbox, Intacart, Doordash, Coinbase, Stripe, Gitlab, entre tantas otras. Al finalizar, levantamos nuestra primera ronda de capital, para comenzar las operaciones en México.

Elegimos a la ciudad de Monterrey para nuestra oficina central por su desarrollo industrial y residencia de los tomadores de decisiones de grandes empresas. Luego abrimos en la Ciudad de México. Pocos meses después, nos expandimos a Chile y Colombia. Una vez establecidos en esos mercados, abrimos en Uruguay, Perú y, recientemente, comenzamos operaciones en Brasil.

¿Cómo influyó la llamada “crisis de los contenedores''?

Al igual que la pandemia (de covid-19), la crisis de los contenedores fue algo que ayudó a las empresas a apreciar la propuesta de valor de Nowports. Nosotros, al ser un jugador grande y con presencia en múltiples países, tenemos la capacidad de negociar mejores precios y espacios con las navieras para cargar las mercancías.

La crisis cambió las reglas de la industria, las empresas debieron dejar en segundo plano los costos del flete de contenedores y preocuparse más por el espacio y la fecha de salida con el itinerario esperado. No tener la mercancía a tiempo puede resultar muy caro, ya sea en multas, en producción paralizada o en falta de inventario durante temporadas importantes. Un amigo en Estados Unidos me comentaba que, por primera vez en mucho tiempo, no tiene acceso a productos básicos como pintura para paredes, maderas y herramientas de construcción.

¿Cómo se proyectan hacia el próximo año?

En 2022 seguiremos creciendo en nuestras regiones activas y además tendremos aperturas en cuatro o cinco países, en Latinoamérica y en otros continentes. Adicionalmente, hace unos meses lanzamos un producto de financiamiento de mercancía para nuestros clientes que se ha ido posicionando muy bien en México, Chile y Perú, la idea es hacer un expandirlo al resto de los países. Ofrecemos una tasa de interés muy competitiva para la región y sumado con el producto de logística nos posicionamos como un socio esencial para la cadena de suministro de nuestros clientes y el crecimiento de sus negocios.

Esta entrevista fue publicada originalmente por El Observador el 21 de diciembre del 2021.