Virginia estalló contra la producción de Gran Hermano y los insultó porque Bautista pudo ver las nominaciones en vivo

El martes pasado se llevó a cabo la gala de nominaciones de Gran Hermano 2023, con un incidente inesperado. Debido a un error de Los Bros, el teléfono rojo permitió a Bautista Mascia presenciar cómo sus compañeros se nominaban entre sí. Virginia Demo expresó su indignación ante esta situación, mostrando su descontento con la producción.

La comediante criticó que Gran Hermano se queje de los complots que ocurren en la casa, pero permite que uno de los participantes vea las nominaciones y luego vote "no es limpio".

En la cocina, Bautista compartía lo que había presenciado en el SUM. Aunque omitió cierta información y distorsionó algunos detalles, reveló parte de lo que observó entre sus compañeros. "Era muy dinámica la cuestión. Todo tenía que ver las nominaciones. No sé nada más. Fue muy divertido. Me llevó la experiencia porque fue divertida", expresó.

Virginia, visiblemente molesta, intervino. "Me parece mal, y lo voy a ir a hablar con Gran hermano. Me parece para el orto", declaró. "Es parte del juego, Vir", respondió el cantante.

"No, pero me parece para el orto. Siempre lo mismo, ¿me entendés? O sea, no hay nada limpio. Y después se enojan, claro, después se enojan cuando unos hacen (complot). Es una mierda. Me parece mal, me parece para el orto, o sea, sí, te lo digo Gran Hermano y te lo voy a decir en el confesionario también", enfatizó la comediante.

Zoe coincidió con Virginia. "Igual tenés razón, o sea, limpio de eso no hay nada", comentó. "Es que en realidad, por eso dijo que es un mega beneficio, porque realmente lo es", trató de analizar Bautista.

La comediante continuó con su crítica. "Eso no es un beneficio, eso es cagar al resto de la gente. Encima soy líder y entonces por eso te digo que es toda una mierda. No te dan ganas de hacer estrategia, no te dan ganas de nada. Venimos de dos placas del orto. Me parece para el culo", concluyó.

Después de que todos los participantes votaron, la lista de nominados para este fin de semana quedó conformada por Coti Romero, Emma Vich, Bautista Mascia, Martín Ku y Juliana "Furia" Scaglione. Virginia, como líder, deberá salvar a uno de ellos y nominar a otro participante que esté fuera de la lista.