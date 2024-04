La placa de nominados que podría cambiar el rumbo de Gran Hermano

Con el juego alcanzando su fase decisiva, la casa de Gran Hermano se encuentra en la recta final para determinar al ganador de esta nueva edición. En este contexto, varios participantes compiten por asegurarse un lugar en la última etapa. La última gala de nominación, por ende, se convirtió en un momento crucial que podría definir el curso del reality.

Como se anticipaba previamente a la gala de nominación, gracias a la difusión de ciertos videos, este martes Gran Hermano se enfrentó a un nuevo complot dentro de la famosa casa. Martín y Coti fueron los protagonistas esta vez, intentando coordinar sus votos mediante mensajes cifrados en hojas. Este acontecimiento agitó el ambiente y generó un cambio significativo en la dinámica de la votación.

Ku y Romero fueron los primeros en ser convocados al confesionario. Ambos aprovecharon la oportunidad para disculparse con Gran Hermano, quien previamente los había reprendido y les había solicitado que revelaran los mensajes que habían intercambiado. Sin embargo, al saber que habían sido descubiertos, optaron por no divulgar la estrategia planeada, sugiriendo que la ejecutarán más adelante.

Ante esta situación, el Chino trató de alejarse lo más posible de su táctica inicial al emitir sus votos. Por lo tanto, votó a Darío y Zoe. Por su parte, la participante correntina desvió sus votos hacia dos jugadores que representaban una estrategia opuesta: Martín y Bautista. Esta decisión se tomó después de que ella estableciera una alianza con los Bros, lo que la llevó a dar sus votos sin revelar su plan.

En relación a esto, Santiago del Moro ofreció una explicación sobre la decisión del Gran Hermano de anular los votos antes de que los participantes fueran al confesionario: “Vale aclarar por qué se les anulan. Como les llamaron la atención para ver qué pasaba con las hojitas, él dice que no iba a complotar. Pero claro, lo agarraron entonces ya no importa a quién vota. Entonces él se da cuenta que si va y termina de confirmar ese complot, hubiera sido muy iluso de votar lo que decía las letras esas decían, o a Manzana, porque ya le habían llamado la atención. Va a pasar lo mismo que con Coti”.

Mientras tanto, Coti desconocía que alguien escuchaba todo lo que decía. En la habitación contigua estaba Bautista, quien tenía el beneficio de espiar lo que cada participante votaba en el confesionario gracias a Gran Hermano. Después de escuchar los votos de Romero, el presentador abordó al uruguayo y le preguntó: “¿Te corrió un frío por el cuerpo cuando escuchaste los votos de Coti?”.

Sin mostrar signos de nerviosismo, el joven respondió: “No, está bueno porque veo en qué postura está ella en cuanto a lo que hablamos del juego, por lo menos dijo un par de cosas que me sacan la duda de si estaba haciendo algo por atrás. Me da tranquilidad. Estoy anotando los votos”.

La noche avanzó con los votos de Furia, quien nombró a Coti y Martín. Luego, Emmanuel votó a Bautista y Coti. Del mismo modo, el conductor consultó al uruguayo, quien explicó: “Emma no es ninguna sorpresa, yo con él la mejor personal, pero a nivel juego mi confianza nunca estuvo ni va a estar en él. A veces él te la juega que está todo bien y por adentro no pongo las manos en el fuego. Me sirve para reforzar el pensamiento que tenía. De Furia me encanta lo que dijo, entiendo que haya votado al Chino. A Coty la trato como una jugadora que vino”.

De este modo, los participantes votaron de la siguiente manera: Zoe (Juliana y Constanza), Florencia (Juliana y Coty), Dario (Florencia y Emmanuel), Virginia (Bautista y Martín), Mauro (Coty y Emmanuel), Nicolás (Federico y Emmanuel), Manzana (Coty y Martín), y por último, Bautista (Emmanuel y Dario). Así, la placa quedó integrada por Coty, Bautista, Emmanuel, Martín y Juliana, lo que configura un posible enfrentamiento entre la correntina y la doble de riesgo, que parecen ser los jugadores más fuertes en este momento.