Darío Lopilato contó que conoció a Furia antes de su paso por Gran Hermano: “Tiene unos ojazos”

El impacto de Furia no se limita solo a Gran Hermano, sino que también dejó su marca en otros programas antes de su fama. Darío Lopilato compartió detalles de su encuentro con la deportista de riesgo, describiéndolo como "un momento muy divertido".

En una conversación en Cortá por Lozano, Vicky Xipolitakis preguntó a Lopilato: “Vos, la conoces a Furia antes de que sea famosa. Estuvo en un programa de citas y quiero saber cómo era ella en ese momento". El actor recordó su participación en el programa de citas Flechazo Amor Oculto en 2022, donde ella destacó por su encantadora personalidad.

Durante la emisión del programa, Lopilato interactuó con Furia, quien dejó una impresión duradera. Él relató, “Me acuerdo que me acerco, le hago una pregunta intimista, de lo que pasaba ahí, no recuerdo qué le digo y ella hace un silencio, me mira a los ojos y me dice: ‘que lindos ojos que tenes’. Y yo le dije ‘vos también tenes muy lindos ojos’, porque es verdad, tiene unos ojazos”. A pesar de la coquetería, Lopilato destacó la autenticidad de Furia, la cual se refleja tanto en el programa de citas como en Gran Hermano.

La exvedette quedó totalmente sorprendida por la anécdota y bromeó diciendo, "Te quería levantar". Por otro lado, el actor aclaró que su comportamiento en el programa era auténtico y sin filtro, algo que también muestra en Gran Hermano: “En ese programa ella iba directo, con las preguntas no tenía filtro y era muy divertido”.

Por desgracia, Scaglione no tuvo la misma suerte que otros concursantes y no logró encontrar el amor en el programa. "Se veía que se iba a armar una pareja pero al final no. Pero era muy lindo porque se iban eligiendo parejas, de lo que ibas escuchando, las historias personales, creo que ella no lo eligió a él", comentó Lopilato.

Además, el cuñado de Michael Bublé explicó la dinámica del programa de citas, que incluía varias etapas. Si una pareja decidía comprometerse, debían cumplir un desafío para ganar un premio en efectivo. "El programa era que de pronto si vos llegabas a la final y te elegías con una pareja, hacías match, se tenían que dar un beso por 30 segundos y te llevabas una bolsa de plata", reveló, despertando el interés del equipo de Verónica Lozano por el dinero que se podía ganar en el programa.