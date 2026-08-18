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dLocal publicó resultados del segundo trimestre y reportó un crecimiento de 92% en pagos procesados

Durante el trimestre varios clientes Tier 0 de la fintech incrementaron significativamente su actividad en algunos de sus principales mercados, incluidos Brasil, México y Argentina.

18 de agosto de 2026 17:12 hs
DLocal
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dLocal, la fintech uruguaya que cotiza en Wall Street, publicó sus resultados financieros correspondientes al segundo trimestre de 2026. Según informó la compañía, en este período el volumen total de pagos procesados (TPV) alcanzó los US$ 17.700 millones, lo que representa un crecimiento interanual de 92% y la mayor tasa de expansión desde el primer trimestre de 2022. Además, señaló que durante el segundo trimestre procesó más volumen que en todo 2023.

En cuanto a la tasa de retención neta de ingresos, sostuvo que se ubicó en 153%, el quinto trimestre consecutivo por encima de 140%, mientras que la ganancia bruta alcanzó los US$ 127 millones, un 29% más que en igual período del año anterior. Con este resultado, la compañía alcanzó una tasa anualizada de ganancia bruta superior a US$ 500 millones.

En tanto, la ganancia operativa como porcentaje de la ganancia bruta aumentó seis puntos porcentuales respecto al trimestre anterior y alcanzó el 50%. En este sentido la compañía espera nuevas mejoras durante los próximos dos trimestres, impulsadas por el despliegue de capacidades de automatización e inteligencia artificial en las que viene invirtiendo, así como por gastos en áreas clave que se concentraron en la primera mitad del año.

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“Aunque el ritmo y la escala de este crecimiento generarán comparaciones más exigentes en la segunda mitad del año y hacia 2027, lo que vemos hoy refleja los resultados positivos de las inversiones realizadas en nuestra plataforma y en nuestro portafolio de licencias. También es una muestra de la confianza que los comercios depositan en nosotros a medida que se expanden y crecen en los mercados emergentes”, sostuvo Pedro Arnt, CEO de dLocal en el comunicado de la empresa.

Durante el trimestre, agregaron, varios clientes Tier 0, los más grandes y estratégicamente importantes, incrementaron significativamente su actividad en algunos de sus principales mercados, incluidos Brasil, México y Argentina.

“Estos esfuerzos están generando resultados concretos y continúan fortaleciendo las bases para nuestra próxima etapa de crecimiento. Seguiremos asignando capital de manera disciplinada a estas prioridades y a otras iniciativas a medida que ampliamos el negocio”, adelantó Arnt al cierre del texto.

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