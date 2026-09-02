"Era una situación de riesgo": INAU reveló que había denuncias por explotación sexual y amenazas sobre la menor de 17 años que viajaba con el militar

Las tres adolescentes de 14, 14 y 17 años salieron sin autorización del centro del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) de Canelones, pero esta vez el organismo no esperó el plazo previsto habitualmente en el protocolo para denunciar una salida no acordada : entendió que existía un riesgo y dio aviso inmediatamente a la Policía . Horas después, las menores fueron encontradas dentro del auto de un sargento del Ejército de 40 años que circuló a contramano por Las Piedras y protagonizó un siniestro fatal en el que murió una motociclista de 60 años.

La situación más delicada era la de la adolescente de 17 años . El INAU ya tenía conocimiento de una situación de riesgo que la involucraba y existían denuncias previas en las que figuraba como víctima . “Ya se habían radicado, en los ámbitos correspondientes, denuncias por presunción de situaciones de explotación sexual y amenazas”, reveló a El Observador el vicepresidente del INAU, Mauricio Fuentes .

Tras el accidente, las tres adolescentes fueron llevadas a centros de salud. Las dos de 14 años posteriormente regresaron al centro del INAU en el que residían. La mayor, en cambio, fue internada en una clínica de salud mental , confirmó Fuentes.

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La adolescente de 17 años no presentó lesiones provocadas por el siniestro, pero durante la evaluación médica surgieron otros elementos que encendieron las alarmas. “Obviamente, después de la situación fueron trasladadas al servicio de salud correspondiente, se les hizo la constatación de lesiones y no tenían lesiones producto de la situación ”, explicó el vicepresidente del organismo.

En el caso de la mayor, sin embargo, había indicios de consumo de sustancias y antecedentes de una posible situación de explotación sexual. “Había presunción de situaciones de vulneración de derechos en términos de explotación sexual y sí había indicios de consumo en el momento en el que se la lleva a la constatación de lesiones”, afirmó Fuentes.

Las dos adolescentes de 14 años regresaron al centro donde residían y el organismo continúa trabajando con las tres jóvenes. “Se está acompañando en este momento a cada una de ellas desde la particularidad de cómo fue transcurriendo el proceso”, agregó.

Por qué el INAU denunció inmediatamente la salida

La reacción del INAU cuando las adolescentes abandonaron el centro es otro de los elementos relevantes del caso. Los funcionarios intentaron evitar que las tres jóvenes se retiraran, pero no pudieron impedirlo. Ante la situación particular de riesgo, el organismo decidió no esperar el tiempo que establece habitualmente su procedimiento para reportar este tipo de episodios y realizó la denuncia de inmediato.

“Apenas se da la salida no acordada se radica la denuncia, porque no es una situación de la que se tome conocimiento con posterioridad, en el momento se intentó evitar la salida, la salida se produce igual”, señaló Fuentes.

La decisión estuvo relacionada con los antecedentes que ya conocía el organismo sobre la adolescente de 17 años. “Se hace la denuncia de manera inmediata porque había una presunción de que era una situación de riesgo”, explicó. Después del accidente y una vez localizadas las adolescentes, el INAU también puso la situación en conocimiento de Fiscalía y de la Justicia.

Qué vínculo tenían las adolescentes con el militar

Una de las principales interrogantes que permanece abierta es cómo las tres adolescentes terminaron dentro del auto del sargento y qué vínculo tenían con él. Fuentes aseguró que el hombre no tenía relación institucional con el INAU. Consultado sobre si estaba vinculado al organismo o tenía acceso a sus instalaciones, respondió que “no tenía ninguna vinculación con la institución”.

El sargento trabaja en la Escuela de Comunicaciones del Ejército y fue imputado este martes por homicidio culposo y suministro de sustancias estupefacientes agravado. La Justicia dispuso 120 días de prisión preventiva mientras avanza la investigación.

Ahora Fiscalía deberá reconstruir lo que ocurrió antes del siniestro: cómo las adolescentes entraron en contacto con el militar, por qué viajaban con él y qué ocurrió desde que abandonaron el centro del INAU hasta que el vehículo chocó en Las Piedras.