La industria frigorífica quita el pie del acelerador y pone un freno a la suba del precio ganado gordo

La industria frigorífica da una señal fuerte de frenar la carrera de precios del ganado gordo , suba que ocurrió en forma ininterrumpida en las últimas nueve semanas y aceleró en la segunda quincena de agosto. La firmeza sigue . Y la demanda asume una postura de no estirarse más en valores por una oferta que no aparece y con márgenes apretados .

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Algunas plantas no pasan precios, otras detienen su actividad por algunas semanas –Frigorífico Tacuarembó, La Caballada, Las Piedras– y las que se mantienen en el mercado proponen negocios por debajo de US$ 6 el kilo por el novillo y abajo de US$ 5,80 para la vaca.

La forma de poner paños fríos a un mercado en ebullición es ajustando la faena, que ya está en niveles bajos, mientras la oferta de ganado de pasto por ahora sigue sin aparecer luego por los retrasos de los verdeos tras dos meses con la menor luminosidad en 60 años.

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Con menos de 160 mil cabezas en agosto la faena del mes pasado sería la más baja desde 2020.

La semana pasada fue de 32.994 vacunos (con un día menos por el feriado del 25 de agosto), 11% por debajo que la anterior, y manteniendo un componente de ganado de corral que sigue siendo importante.

“El mercado sigue firme, la industria se dejó de estirar con los precios”, dijo Alejandro Dutra, director de Escritorio Dutra.

“Prefieren reducir alguna faena (…) queriendo desacelerar por lo menos”, apuntó el operador.

La industria no está pudiendo captar plenamente la solidez dada en el exterior para la carne vacuna.

La salida de Brasil de la Unión Europea a partir de este jueves es otro factor clave en un mercado internacional que sigue firme, con un precio de exportación que en la última semana superó los US$ 7.500 por tonelada y que en 30 días se viene sosteniendo sobre los US$ 6.000.

Por el momento no hay avances sobre cómo se distribuirá la cuota de carne establecida dentro del acuerdo Mercosur – Unión Europea.

Los cancilleres del bloque se reunieron en Montevideo esta semana y se estableció un periodo de entre 45 y 60 días para tener una nueva reunión sobre el tema.

En el mercado de reposición, las perspectivas de bonanza forrajera en la primavera estimulan fuertemente la demanda.

“Continúa con valores tonificados, en un mercado donde la oferta sigue sin satisfacer plenamente a la demanda, dentro de un marco de valores históricamente elevados”, señaló Agro Consignas.

Lo que valen los terneros

El ternero alcanzó un nuevo récord de US$ 4,39 el kilo en el remate de Plaza Rural de esta semana, con 100% de colocación y un promedio de US$ 888 por bulto.

La exportación en pie sigue activa y la operativa de los corrales es moderada.

En los negocios cortos –novillos y vacas de invernada– se mantuvo la demanda con ventas casi totales y precios un escalón debajo de los promedios récords establecidos en el remate anterior.

Aun así, todos los lotes de novillos superaron los US$ 3 por kilo y la vaca de invernada hizo US$ 2,60.

Setiembre comienza con un cambio de ritmo para el gordo, pero sin quebrar la firmeza de valores.

“Estamos ante un momento de inflexión, donde la pulseada entre oferta y demanda puede comenzar a definir un nuevo escenario para los próximos días”, apuntó Agro Consignas.

Y en la reposición, especialmente los vientres y ganados de cría, con precios y demanda sólidos que confirman las buenas expectativas hacia adelante.