Matías Arezo volvió al gol en Peñarol tras terminar "un poco caliente el primer tiempo" ante Danubio y luego de una semana "bastante complicada" por el clásico

El delantero de Peñarol Matías Arezo volvió al gol con un doblete ante Danubio para la victoria 4-0 en Jardines del Hipódromo y destacó que marcar es algo “importante” para todo atacante.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

El goleador carbonero llegó a su tanto número 11 en la Liga AUF Uruguaya .

Su último festejo había sido en la final del Torneo Intermedio ante Wanderers, el pasado 5 de agosto, por lo que ante Danubio anotó sus primeros dos tantos en el Clausura, en el que lleva cuatro partidos, además de dar una asistencia.

“Sí, sin duda, obviamente que es muy importante volver al gol” , dijo el delantero ante la pregunta de la confianza que le daba volver a marcar.

Así quedaron las tablas del Torneo Clausura, Anual y Descenso tras el triunfo de Peñarol ante Danubio y a la espera del complemento de la quinta fecha

Danubio 0-4 Peñarol por el Torneo Clausura: con dobletes de Arezo y Umpiérrez, el carbonero se recuperó de la derrota clásica ante un franjeado que se hunde

Sus dos tantos fueron en el segundo tiempo, luego de una primera mitad en la que no pudo aprovechar las situaciones que tuvo.

“La verdad que terminé un poco caliente el primer tiempo porque la pelota no entraba. Obviamente que las chances se estaban dando, pero bueno, caliente porque sentía que tenía que dar un poquito más”, reconoció.

Festejo de Matías Arezo Foto: Dante Fernández/ FocoUy

Luego, llegaron los dos tantos en menos de dos minutos para el 3-0 parcial. “Se pudieron dar goles en el segundo tiempo”.

Arezo también habló de las repercusiones en el plantel luego de haber perdido el clásico ante Nacional en el Campeón del Siglo.

Matías Arezo

“Fue una semana obviamente bastante complicada, compleja, donde tuvimos que obviamente sacarla adelante. Y bueno, el equipo, la verdad, que hoy trabajó muy bien para poder llevarnos una gran victoria”, expresó.