Las duras críticas de Felipe Melo para Marcelo Bielsa y elogios para Agustín Canobbio tras el debut de Uruguay en el Mundial 2026; mirá el video

El reciente empate de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa frente a Arabia Saudita, 1-1, en el Mundial 2026 sigue generando repercusiones internacionales. Desde Brasil, el exfutbolista y actual panelista de Globoesporte, Felipe Melo, lanzó duras declaraciones contra el planteo y la figura del director técnico de la celeste, al tiempo que dedicó palabras sumamente positivas para el delantero Agustín Canobbio.

Melo no titubeó al evaluar el presente del entrenador argentino y manifestó: " Si un día fue un gran entrenador, hoy ya no creo que haga la diferencia" .

Felipe Melo criticó además las actitudes de Marcelo Bielsa ante las cámaras, señalando: " Todo este asunto de 'está loco', y luego ir a dar una entrevista y mirar hacia abajo... superantipático, pero eso no es un problema siempre y cuando consiga que Uruguay juegue al fútbol" .

Uno de los puntos que mayor malestar causó en el brasileño fue la nómina definitiva para el Mundial 2026.

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“Para mí, ya empezó muy mal al dejar a (Luis) Suárez fuera de la Copa", sentenció el exvolante brasileño, argumentando que la presencia del histórico goleador era indispensable.

"No importa si termina en una pierna. Independientemente de si juega con la rodilla lesionada o no, si está dispuesto a jugar, no hay problema en que esté en el Mundial", añadió de forma categórica.

En la vereda opuesta de sus críticas, el exjugador de Palmeiras y Fluminense destacó la entrega de Agustín Canobbio sobre el césped.

"Quería elogiarlo. No porque sea técnicamente perfecto, pero en la ausencia de dicha técnica en el equipo, al menos corrió como de costumbre; corrió, se abrió, creó espacio", valoró. Además, provocando las risas de sus compañeros de programa, Melo definió al atacante: "Es el tipo de jugador que le gusta a cualquier entrenador. Corre como un loco, pelea… y es bonito".

El debate sobre el rendimiento del delantero de Fluminense sumó también el valioso testimonio del experimentado director técnico Luiz Felipe Scolari, quien dirigió a Canobbio durante su etapa en el Athletico Paranaense.

Scolari respaldó la lectura de su compatriota detallando el sacrificio táctico del uruguayo: "Marca al lateral, marca al medio… no le pidas que regatee a dos jugadores para marcar un gol, ese no es su fuerte, pero ayuda". Para cerrar, Felipao concluyó que el ingreso del futbolista fue clave en el desarrollo del juego, ya que "hoy (este lunes) mejoró el rendimiento del equipo".

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