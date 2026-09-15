Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
16°C
algo de nubes
Miércoles:
Mín 
Máx  12°

Siguenos en:

/ Nacional / CALENDARIO

Día del Maestro 2026 en Uruguay: ¿cuándo es y por qué no habrá clases?

El Día del Maestro se celebra este año en medio de las vacaciones de primavera dispuestas por ANEP

15 de septiembre de 2026 11:45 hs
image

El Día del Maestro 2026 en Uruguay se celebrará el próximo martes 22 de setiembre, una jornada destinada a reconocer la tarea de los maestros y demás profesionales vinculados a la educación.

Este año, la conmemoración coincidirá con las vacaciones de primavera establecidas por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), por lo que no habrá clases ese día.

De hecho, los estudiantes estarán en pleno receso: las vacaciones comenzarán el lunes 21 de setiembre y se extenderán hasta el viernes 25 inclusive.

Más noticias

Cómo se "cocinó" la postergación del megaproyecto de Bañados de Carrasco tras disputas entre MPP y PCU, y qué implica el Plan Parcial

Suprema Corte advirtió por falta de recursos para violencia de género: "La vida de las infancias y las mujeres" está en riesgo

¿Cuándo son las vacaciones de primavera 2026 en Uruguay?

El receso de setiembre dispuesto por el Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP abarcará cinco días, desde el lunes 21 hasta el viernes 25 de setiembre.

Las vacaciones alcanzarán a los centros de Educación Inicial, Primaria, Educación Básica Integrada (EBI) y Educación Media Superior (EMS), tanto en liceos como en escuelas técnicas.

De esta forma, el Día del Maestro, que cae el martes 22, quedará comprendido dentro del período de vacaciones.

Además, las vacaciones de primavera constituyen el último receso oficial antes de la finalización de los cursos de 2026.

¿Desde cuándo se celebra el Día del Maestro en Uruguay?

La celebración del Día del Maestro en Uruguay quedó establecida formalmente en 1939, a partir de una resolución del entonces Consejo de Educación Primaria y Normal, actualmente denominado Dirección General de Educación Inicial y Primaria (Dgeip).

La fecha se convirtió desde entonces en una jornada dedicada al reconocimiento de la labor de los maestros.

A nivel internacional, hubo distintos intentos por establecer una fecha común para homenajear a los docentes. En 1943, durante la Primera Conferencia de Ministros y Directores de Educación de las Repúblicas Americanas realizada en Panamá, se propuso establecer una celebración conjunta para el continente.

Décadas después, en 1994, la Unesco estableció el 5 de octubre como Día Mundial de los Docentes. Sin embargo, los distintos países mantienen sus propias fechas conmemorativas y Uruguay celebra el Día del Maestro cada 22 de setiembre.

Las más leídas

Un cliente habitual, cinco jugadas al final del día y US$ 746.000 de premio: la historia del ganador del 5 de Oro en Mercedes

Pagos BPS de octubre 2026: cuándo cobran jubilados, pensionistas y beneficiarios de prestaciones

Tras varios días de frío, las temperaturas subirán y alcanzarán valores "anómalos": lo que dicen Inumet y meteorólogos

Así quedaron las posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual tras el final de la sexta fecha

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos