Día del Maestro 2026 en Uruguay: ¿cuándo es y por qué no habrá clases?

El Día del Maestro 2026 en Uruguay se celebrará el próximo martes 22 de setiembre , una jornada destinada a reconocer la tarea de los maestros y demás profesionales vinculados a la educación.

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Este año, la conmemoración coincidirá con las vacaciones de primavera establecidas por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) , por lo que no habrá clases ese día .

De hecho, los estudiantes estarán en pleno receso: las vacaciones comenzarán el lunes 21 de setiembre y se extenderán hasta el viernes 25 inclusive .

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El receso de setiembre dispuesto por el Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP abarcará cinco días, desde el lunes 21 hasta el viernes 25 de setiembre .

Las vacaciones alcanzarán a los centros de Educación Inicial, Primaria, Educación Básica Integrada (EBI) y Educación Media Superior (EMS), tanto en liceos como en escuelas técnicas.

De esta forma, el Día del Maestro, que cae el martes 22, quedará comprendido dentro del período de vacaciones.

Además, las vacaciones de primavera constituyen el último receso oficial antes de la finalización de los cursos de 2026.

¿Desde cuándo se celebra el Día del Maestro en Uruguay?

La celebración del Día del Maestro en Uruguay quedó establecida formalmente en 1939, a partir de una resolución del entonces Consejo de Educación Primaria y Normal, actualmente denominado Dirección General de Educación Inicial y Primaria (Dgeip).

La fecha se convirtió desde entonces en una jornada dedicada al reconocimiento de la labor de los maestros.

A nivel internacional, hubo distintos intentos por establecer una fecha común para homenajear a los docentes. En 1943, durante la Primera Conferencia de Ministros y Directores de Educación de las Repúblicas Americanas realizada en Panamá, se propuso establecer una celebración conjunta para el continente.

Décadas después, en 1994, la Unesco estableció el 5 de octubre como Día Mundial de los Docentes. Sin embargo, los distintos países mantienen sus propias fechas conmemorativas y Uruguay celebra el Día del Maestro cada 22 de setiembre.