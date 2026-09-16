ANV abrió llamado para la compra de 36 viviendas en Montevideo y el interior: requisitos, financiación y cómo anotarse

La Agencia Nacional de Vivienda (ANV) abrió un nuevo llamado para acceder a 36 viviendas usadas reacondicionadas en Montevideo y distintos departamentos del interior del país , mediante opciones de compra y canje.

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La convocatoria corresponde al Llamado Social Montevideo e Interior Setiembre 2026 y las inscripciones permanecerán abiertas hasta el viernes 25 de setiembre .

En total se ofrecen 21 viviendas en Montevideo y 15 en el interior , todas pertenecientes a la cartera social de la ANV. Se trata de inmuebles usados que presentan distintos estados de conservación y que serán entregados reacondicionados.

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Uno de los puntos centrales del llamado es la financiación: para la modalidad de compra se establece una entrega inicial mínima del 5% del valor de la vivienda y la posibilidad de financiar el saldo por un plazo de hasta 25 años .

Dónde están las viviendas de la ANV en Montevideo

En Montevideo, las familias podrán postularse según el barrio y la cantidad de dormitorios que necesiten.

Las viviendas disponibles están distribuidas en Belvedere, La Teja, Conciliación, Malvín Norte y Colón.

La oferta incluye unidades de entre uno y cuatro dormitorios. Según el detalle de la convocatoria, hay una vivienda en Belvedere, una en La Teja y una en Conciliación, mientras que la mayor cantidad se concentra en Malvín Norte y Colón.

Cada familia podrá realizar una única inscripción y deberá elegir una sola localidad o, en el caso de Montevideo, un barrio y una cantidad de dormitorios.

Cuánto hay que ganar para anotarse al llamado de la ANV

El llamado establece un ingreso máximo de 80 Unidades Reajustables (UR), equivalente en setiembre a $ 155.262 líquidos.

El ingreso mínimo, en cambio, dependerá de la localidad, el barrio y la cantidad de dormitorios elegida por cada interesado. La ANV aclara que ese mínimo busca garantizar que la familia pueda calificar como sujeto de crédito para al menos uno de los inmuebles disponibles dentro de la categoría seleccionada.

Para calcular la capacidad de pago, la cuota podrá afectar en términos generales hasta el 25% de los ingresos líquidos legales de los titulares del crédito. Si uno o más titulares pueden acreditar que la cuota puede descontarse directamente del salario, la afectación podrá alcanzar el 30%.

Cuáles son los requisitos para acceder a las viviendas

Entre las condiciones establecidas por la ANV, el titular deberá ser ciudadano o residente legal, tener cédula de identidad vigente, ser mayor de edad y no superar los 80 años al finalizar el plazo del crédito.

Además, ninguno de los titulares podrá estar calificado en categoría 5 en la Central de Riesgos del Banco Central del Uruguay (BCU).

Para quienes opten por la modalidad de compra, los titulares tampoco podrán ser propietarios, promitentes compradores ni poseer una cuota parte de otra solución habitacional en Uruguay.

También se exige una antigüedad laboral mínima de 12 meses, que puede completarse mediante empleos consecutivos bajo determinadas condiciones.

Otro aspecto importante es que no podrá inscribirse un núcleo si ninguno de sus titulares cuenta con al menos un ingreso formal.

Cómo es la financiación de las viviendas de la ANV

En la modalidad de compra, la ANV establece una entrega inicial mínima equivalente al 5% del precio del inmueble.

El esquema prevé financiar un 55% durante los primeros 15 años, equivalentes a 180 cuotas, con una tasa efectiva anual (TEA) del 4,5%.

El 40% restante podrá financiarse durante los siguientes 10 años, también con una TEA del 4,5%. Durante los primeros 15 años, ese segundo tramo tendrá una tasa del 0%, que pasará al 4,5% a partir de la cuota 181.

En términos generales, el financiamiento podrá extenderse por un máximo de 25 años en Unidades Indexadas (UI) y deberá finalizar antes de que el titular alcance los 80 años.

Aunque el llamado no exige ahorro previo como requisito de inscripción, la ANV advierte que quienes resulten adjudicatarios deberán disponer del dinero necesario para afrontar la seña correspondiente.

Cómo se adjudican las viviendas

Si existe más de una familia interesada en una misma categoría, la adjudicación se definirá mediante sorteo.

En Montevideo habrá sorteos según barrio y cantidad de dormitorios, mientras que en el interior se realizarán por localidad y cantidad de dormitorios.

Si solo se presenta una familia para determinada opción, la vivienda podrá adjudicarse sin sorteo, siempre que los postulantes califiquen como sujetos de crédito.

Una vez realizado el sorteo, las personas que resulten titulares serán notificadas por correo electrónico y tendrán cinco días hábiles para presentar la documentación original exigida.

Hasta cuándo hay tiempo para inscribirse

Las inscripciones comenzaron el lunes 14 de setiembre y podrán realizarse de forma presencial o por internet.

En Montevideo, la atención presencial requiere agenda previa en Casa Central. En las sucursales y oficinas descentralizadas del interior, las personas podrán concurrir dentro de los horarios de atención correspondientes.

Tanto la agenda de Montevideo como la inscripción web cerrarán el viernes 25 de setiembre a las 16:00 horas. En las sucursales del interior, el plazo finalizará ese mismo viernes en el horario de cierre de cada oficina.

La ANV cuenta con antecedentes de 24 llamados de vivienda social en Montevideo y el interior. A través de la modalidad de comercialización de viviendas usadas reacondicionadas se entregaron hasta ahora más de 3.031 unidades, mientras otras 81 se encuentran en proceso de entrega.