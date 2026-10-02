El grupo extranjero que compró InfoCasas redobla su apuesta en Uruguay con la compra de Casas y más: así fue el anuncio

El grupo inversor australiano Frontier Digital Ventures, dueño de InfoCasas , volvió a invertir en Uruguay . A través de su división latinoamericana 360Latam, adquirió el 100% del paquete accionario de Casas y Más , plataforma uruguaya de búsqueda de propiedades y contenidos vinculados al hogar.

El anuncio se realizó este martes 29 de setiembre en un evento en el Hyatt Centric Montevideo, que reunió a inmobiliarias, desarrolladores y referentes del sector. Con la operación, Casas y Más pasa a formar parte del mismo grupo que InfoCasas, Iris, Encuentra24, Fincaraíz y Yapo , entre otras plataformas de clasificados online de América Latina.

“La compra de Casas y más es un paso estratégico en nuestro liderazgo del sector . Es también un orgullo que una empresa de origen extranjero como Frontier Digital Ventures siga apostando e invirtiendo en Uruguay , y que esa inversión se traduzca en crecimiento y nuevas oportunidades para el mercado. Es un gran momento para el grupo", señaló Ricardo Frechou, CEO de 360Latam .

" Seguimos creciendo y mejorando la tecnología, los productos y la forma en que trabajamos , siempre pensando en nuestros clientes y usuarios”, agregó

Ricardo Frechou, CEO de 360Latam.

Uno de los principales atractivos de la operación está en el recorrido que hizo Casas y Más para construir su comunidad. La plataforma comenzó con una fuerte presencia en redes sociales, donde logró desarrollar una audiencia propia, y luego sumó el portal inmobiliario como parte de su propuesta.

Dos portales con perfiles diferentes

La estrategia no apunta a fusionar InfoCasas y Casas y Más en una sola plataforma. Por el contrario, el grupo pretende mantener dos sitios con propuestas diferentes, que puedan complementarse.

“Uno va a apuntar más a tener un contenido más curado, trabajar de otra manera, y uno va a tener un contenido más masivo”, explicó Frechou.

Javier Ache, gerente comercial de InfoCasas, describió a Casas y Más como una plataforma con un perfil más selecto, vinculada a propiedades de mayor nivel y con especial fortaleza en la presentación visual de los inmuebles. InfoCasas, en tanto, mantendrá su foco en el volumen y en una oferta más amplia.

“Tenemos dos nichos bien cubiertos”, resumió Ache.

Javier Ache, gerente comercial de InfoCasas.

Desde Casas y más, su cofundadora Carolina Vidiella señaló que la operación no implicará cambios visibles para los usuarios de la plataforma, aunque destacó que el objetivo será mejorar la experiencia de los consumidores y los resultados para sus clientes.

Una relación que comenzó con un café

La adquisición fue el resultado de un vínculo que comenzó a construirse varios años antes del acuerdo.

Frechou contó que, desde la creación de InfoCasas, siempre buscó mantener una relación cercana con otros actores del sector. En 2024 propuso un primer encuentro con las fundadoras de Casas y más.

“¿Por qué no nos tomamos un café?”, recordó que les planteó en aquel momento.

Ese primer encuentro derivó en nuevas reuniones y conversaciones durante los meses siguientes. Con el tiempo, las conversaciones permitieron conocer las estrategias y visiones de ambas compañías y avanzar hacia un acuerdo.

Vidiella, por su parte, contó que ya conocía la trayectoria de Frechou y de InfoCasas. Antes de fundar Casas y más había trabajado en una empresa inmobiliaria y también había sido usuaria de InfoCasas.

“Sabíamos que no era InfoCasas, sabíamos que había un gigante atrás y que si se daba podía estar muy bueno”, explicó.

Carolina Vidiella, directora y cofundadora de Casas y más.

El proceso terminó con la incorporación de Casas y más al grupo 360Latam.

La apuesta regional detrás de la operación

La adquisición también se enmarca en una estrategia regional. 360Latam opera actualmente en nueve países y forma parte de Frontier Digital Ventures, grupo que cotiza en la Bolsa de Australia y tiene presencia en más de 30 países.

Según los datos proporcionados por la compañía, las plataformas de 360Latam registran más de 30 millones de sesiones mensuales y 3,3 millones de leads.

Entre sus principales activos se encuentran InfoCasas, con presencia en Uruguay y Paraguay; Iris, presente en seis países; Encuentra24, con operaciones en Centroamérica; Fincaraíz, plataforma inmobiliaria de Colombia; y Yapo, uno de los principales sitios de clasificados de Chile.

Frechou explicó que la creación de 360Latam surgió, en parte, de la necesidad de trabajar de una manera más integrada entre los mercados de la región.

Cuando InfoCasas fue adquirida por el grupo australiano, contó que mantenía reuniones con equipos de mercados como Pakistán y Sri Lanka. La diferencia horaria y las particularidades de cada mercado hacían más compleja la coordinación.

Con 360Latam, la apuesta pasó a concentrarse en América Latina, donde los equipos pueden compartir experiencias entre mercados con mayor cercanía.

El tamaño como factor de competencia

Para Frechou, la operación también responde a una transformación del negocio de los clasificados digitales, donde el volumen adquiere cada vez mayor importancia.

En ese sentido, la adquisición de Casas y más amplía el alcance del grupo en Uruguay y le permite sumar una audiencia construida desde un origen diferente al de InfoCasas.

Casas y más fue fundada en 2021 y desarrolló una propuesta que combina propiedades en venta y alquiler con proyectos inmobiliarios, contenidos de diseño y decoración y una guía de profesionales vinculados al hogar.

Su crecimiento estuvo fuertemente asociado a las redes sociales. Ache recordó que la plataforma comenzó a posicionarse como un actor de referencia en contenidos de real estate antes de consolidar su propuesta de portal.

Ahora, esa comunidad se incorpora a una estructura regional que aporta tecnología, escala y herramientas para el desarrollo del negocio.

La operación mantiene a las dos marcas activas en el mercado uruguayo y plantea una estrategia basada en complementar audiencias, inventario y tecnología, con la mira puesta tanto en los usuarios que buscan propiedades como en las inmobiliarias y desarrolladores que utilizan las plataformas para ofrecerlas.