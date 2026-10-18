Fernando Pereira fue reelecto por unanimidad como presidente del Frente Amplio y llamó a prepararse para ganar en 2029

Este domingo, Fernando Pereira fue reelecto por "aclamación" como presidente del Frente Amplio durante el VIII Congreso de la fuerza política. La resolución general del congreso destacó su "liderazgo, aporte y trabajo comprometido" y sostuvo que su elección "ratifica su rumbo estratégico con vocación de gobierno y una fuerte impronta de diálogo, participación ciudadana y descentralización".

En su discurso de cierre, Pereira agradeció el respaldo de los congresales y planteó que el Frente Amplio debe comenzar desde ahora a prepararse para las próximas elecciones nacionales: " Uruguay precisa más y mejor Frente Amplio , Uruguay precisa seguir por la senda de los cambios, Uruguay tiene que prepararse para un ciclo progresista porque nadie puede dar por perdido el Frente Amplio", afirmó.

" Nos estamos preparando, desde hoy, para pensar en 2029 ", agregó. Según sostuvo, la fuerza política deberá movilizarse para defender el proyecto progresista y avanzar en las transformaciones impulsadas desde el gobierno.

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Pereira también marcó un límite temporal a su continuidad al frente de la coalición: "Créanme que me voy a quedar en la presidencia del Frente Amplio hasta el último día que termine esta presidencia. Ni un día más, ni un día menos. Tampoco ni un día más ", expresó. "Sé que los ciclos se terminan y para mí se termina ahí", añadió.

Durante su intervención, el presidente reelecto agradeció a los militantes que sostuvieron a la fuerza política y anunció que propondrá nuevamente a Verónica Piñeiro como vicepresidenta del Frente Amplio. Sobre ella, destacó que han construido "un vínculo de amistad" y consideró que "no está mal hacer amigos en política".

La defensa de la gestión de Orsi

Pereira también reivindicó las medidas adoptadas por el gobierno de Yamandú Orsi y las vinculó con las prioridades históricas de la izquierda. En su discurso mencionó la reducción de la pobreza, el crecimiento del empleo, las políticas educativas y las iniciativas destinadas a la infancia.

"¿Cuál de nosotros no se conmovió cuando 95 mil uruguayos dejaron de ser pobres por el trabajo, por las jubilaciones, por el crecimiento en los puestos de empleo? ¿Quién de nosotros no se conmovió cuando le dimos a 170 mil niños un bono escolar para que tengan mochila? ¿Quién de nosotros no se va a conmover cuando ya le dimos a más de 20 mil estudiantes la beca Butiá para que sigan en secundaria?", planteó ante los congresales.

La resolución general del Congreso también puso el foco en la reducción de la pobreza y sostuvo que 100.000 uruguayos superaron esa línea en un año. El documento atribuyó ese resultado a una combinación de factores, entre ellos la creación de puestos de trabajo —en particular, empleo femenino—, la formalización laboral, el aumento de salarios y jubilaciones, la contención de la inflación y la ampliación de políticas sociales.

El texto mencionó específicamente el aumento del monto y la cobertura del Bono Crianza y de las becas Butiá, el bono de Inicios de Clase y la duplicación de la cobertura alimentaria en la enseñanza media.

"Enfrentar la desigualdad es una seña de identidad de la izquierda, parte central de su razón de ser", estableció la resolución, que también reivindica el papel de las organizaciones sociales, el movimiento sindical y las iniciativas de participación ciudadana en esos avances.

Para Pereira, el Frente Amplio debe continuar por ese camino y enfrentar los discursos que, a su entender, promueven el odio y el resentimiento. “A esa cultura del odio y del resentimiento, el Frente Amplio le va a colocar la esperanza”, sostuvo.

En ese marco, también cuestionó la violencia ejercida contra las mujeres en el Parlamento: "No solo tenemos que manifestarla, tenemos que enfrentarla. No se comportan como senadores, se comportan como patoteros y a los patoteros se los enfrenta. Con ideas, siempre con ideas, ni una consigna negativa: ideas", afirmó.