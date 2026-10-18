Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x $ 159
Ahora en: Montevideo
icon
13°C
lluvia ligera
Lunes:
Mín  11°
Máx  14°

Siguenos en:

/ Nacional / POLÍTICA

Congreso del Frente Amplio "valora" propuesta de impuesto al 1% más rico y llama a "alcanzar acuerdos" en 2027

La propuesta del movimiento sindical implicaría aplicar una sobretasa anual de 1% al Impuesto al Patrimonio de las Personas Físicas de quienes tengan un patrimonio fiscal que exceda el mínimo no imponible de US$ 1 millón

18 de octubre de 2026 11:44 hs
Congreso del Frente Amplio

Congreso del Frente Amplio

Foto: Gastón Britos / FocoUy

El Congreso del Frente Amplio (FA) que se desarrolla este fin de semana aprobó una moción que "valora" la propuesta, surgida en el PIT-CNT, de incrementar la contribución del 1% más rico de la sociedad. La moción fue negociada con consenso entre todos los comités y sectores de la fuerza política. Fue la única del fin de semana que, tras ser leída, recibió el aplauso de casi toda la sala, según constató El Observador.

El texto valora la iniciativa como “un aporte relevante al debate sobre justicia tributaria” y dice compartir su orientación en el combate a la desigualdad y a la pobreza infantil.

La propuesta del movimiento sindical implicaría aplicar una sobretasa anual de 1% al Impuesto al Patrimonio de las Personas Físicas. Alcanzaría a quienes tengan un patrimonio fiscal que exceda el mínimo no imponible de US$ 1 millón.

Más noticias

Comités de base presionan al Frente Amplio a empujar en el "corto plazo" el impuesto al 1% más rico

Cabildo Abierto se retiró de sala y permitió que el Frente Amplio tuviera quórum para aprobar moción sobre el caso Cardama

En reiteradas ocasiones el ministro de Economía, Gabriel Oddone, descartó que el impuesto pueda aplicarse en este período de gobierno. Ha asegurado que “no está contemplado” y que el país tiene condicionantes que hacen que no sea una discusión para estos años.

La resolución del Congreso establece que el debate sobre impuestos “no puede ser un tabú para la izquierda” y que debe abordarse “en forma integral” dentro del conjunto de instrumentos tributarios y fiscales. Para ello se deberán elegir los más efectivos en términos de recaudación, empleo e inversión.

El FA plantea continuar con “un profundo estudio y amplio diálogo” para "alcanzar acuerdos" en instancias orgánicas en el transcurso de 2027. El objetivo es llegar a definiciones que sean aportes concretos para el gobierno.

El texto destaca la necesidad de que lo recaudado mediante este tipo de instrumentos contribuya a erradicar la pobreza infantil. Debe hacerlo "incorporando una perspectiva de género, étnico-racial y territorial, y fortaleciendo la autonomía económica de las mujeres y el Sistema Nacional Integrado de Cuidados".

Las más leídas

Adiós a las "colectoras de votos": Congreso del Frente Amplio aprobó propuesta para restringir multiplicidad de listas de cara a las elecciones de 2029

Academia Nacional de Medicina sugirió frenar la crianza y reproducción del pitbull y otras razas de perros

Aire Fresco y el acto para presentar su nueva lista, la 2020, luego de la salida de Martín Lema: "Con otra identidad pero con las mismas ganas", dijo Delgado

El calendario de Peñarol en la recta final del Torneo Clausura, y el encuentro en el que puede abrochar la Tabla Anual para meterse en la definición del campeonato

Temas

Frente Amplio impuesto

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos