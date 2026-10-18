Congreso del Frente Amplio "valora" propuesta de impuesto al 1% más rico y llama a "alcanzar acuerdos" en 2027

El Congreso del Frente Amplio (FA) que se desarrolla este fin de semana aprobó una moción que "valora" la propuesta, surgida en el PIT-CNT, de incrementar la contribución del 1% más rico de la sociedad. La moción fue negociada con consenso entre todos los comités y sectores de la fuerza política. Fue la única del fin de semana que, tras ser leída, recibió el aplauso de casi toda la sala, según constató El Observador.

El texto valora la iniciativa como “un aporte relevante al debate sobre justicia tributaria” y dice compartir su orientación en el combate a la desigualdad y a la pobreza infantil.

La propuesta del movimiento sindical implicaría aplicar una sobretasa anual de 1% al Impuesto al Patrimonio de las Personas Físicas. Alcanzaría a quienes tengan un patrimonio fiscal que exceda el mínimo no imponible de US$ 1 millón.

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En reiteradas ocasiones el ministro de Economía, Gabriel Oddone, descartó que el impuesto pueda aplicarse en este período de gobierno. Ha asegurado que “no está contemplado” y que el país tiene condicionantes que hacen que no sea una discusión para estos años.

La resolución del Congreso establece que el debate sobre impuestos “no puede ser un tabú para la izquierda” y que debe abordarse “en forma integral” dentro del conjunto de instrumentos tributarios y fiscales. Para ello se deberán elegir los más efectivos en términos de recaudación, empleo e inversión.

El FA plantea continuar con “un profundo estudio y amplio diálogo” para "alcanzar acuerdos" en instancias orgánicas en el transcurso de 2027. El objetivo es llegar a definiciones que sean aportes concretos para el gobierno.

El texto destaca la necesidad de que lo recaudado mediante este tipo de instrumentos contribuya a erradicar la pobreza infantil. Debe hacerlo "incorporando una perspectiva de género, étnico-racial y territorial, y fortaleciendo la autonomía económica de las mujeres y el Sistema Nacional Integrado de Cuidados".