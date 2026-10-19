Sobre el río Uruguay: así es la ciudad con la playa más larga de Sudamérica

Ubicada en el este de la provincia argentina de Entre Ríos y conocida como "La Histórica" por su papel en acontecimientos clave del pasado nacional, Concepción del Uruguay se abre paso como uno de los destinos ideal del litoral del río Uruguay que combina naturaleza, descanso y cultura.

Fundada en 1783 por Tomás de Rocamora , la ciudad aglutina entre sus principales atractivos a Banco Pelay , una extensa playa fluvial de arena que convoca a quienes buscan disfrutar del río y pasar el día al aire libre.

La visita también permite conocer su legado histórico, recorrer la costanera, descubrir la gastronomía regional y sumar propuestas recreativas que complementan una escapada junto al agua.

Banco Pelay se destaca por su amplio arenal, con sectores para descansar y tomar sol frente al río. Otra alternativa es Paso Vera , que ofrece un entorno natural para pasar el día a orillas del Uruguay .

En la Isla del Puerto, una costanera de unos 3,5 kilómetros conecta áreas de arena con paradores gastronómicos. El recorrido resulta ideal para caminar al atardecer, mientras que el balneario Itapé permite disfrutar del paisaje ribereño cerca del casco urbano.

Para cambiar de escenario, el complejo Termas Concepción dispone de piscinas de aguas termales y espacios recreativos. Sus instalaciones permiten organizar una jornada de descanso en cualquier época del año.

El patrimonio arquitectónico también ocupa un lugar destacado en la visita. La Basílica de la Inmaculada Concepción y el Colegio del Uruguay Justo José de Urquiza permiten conocer parte de la historia local y su relación con la organización política argentina.

A pocos kilómetros del centro, el Palacio San José, antigua residencia de Justo José de Urquiza, conserva jardines, galerías y ambientes vinculados con la vida del expresidente. El museo ofrece una oportunidad para profundizar en el pasado entrerriano.

La estadía puede incluir además una visita a las plazas y los espacios verdes, junto con una salida para probar la gastronomía regional. Antes de viajar, conviene consultar la agenda cultural para conocer los eventos previstos durante esos días.

¿Cómo llegar a Concepción del Uruguay?

Desde Paysandú, el cruce por el puente General Artigas conecta con Colón, desde donde se continúa por la Ruta Nacional 14 y la Ruta Nacional 135. Quienes viajan desde el sur pueden cruzar por el puente General San Martín, que une Fray Bentos con Gualeguaychú, y seguir por la Ruta Nacional 14 hasta la ciudad.