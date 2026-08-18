La Policía investiga la muerte de un hombre hallado en un descampado de Rivera

La Policía investiga la muerte de un hombre cuyo cuerpo fue encontrado en la tarde de este lunes en un descampado ubicado en el barrio Picada de Mora, en el departamento de Rivera.

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De acuerdo con el comunicado oficial divulgado por las autoridades policiales, efectivos de la Seccional 10ª fueron alertados sobre la presencia de una persona tendida en un terreno ubicado al fondo de la calle Almirante Brown. Al llegar al lugar, los policías constataron que se trataba de un hombre que aparentemente estaba sin vida y que hasta el momento no pudo ser identificado.

Según informó la Policía, el cuerpo presentaba signos que llevaron a los efectivos a preservar de inmediato la escena para permitir el trabajo de los investigadores. Según reconstruye Subrayado (Canal 10), el hombre se encontraba con las manos atadas, motivo por el cual la Policía maneja la hipótesis de que se haya tratado de una ejecución.

Al lugar concurrieron efectivos de Policía Científica y de la Dirección de Investigaciones, además de una emergencia móvil. Un médico constató el fallecimiento a la hora 14:40.