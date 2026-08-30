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Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este domingo 30 de agosto

En Montevideo y el Área Metropolitana, Inumet pronostica una temperatura mínima de 6 °C y una máxima de 18 °C

30 de agosto de 2026 8:48 hs
Se espera un día soleado en Montevideo
Se espera un día soleado en Montevideo Foto: Leonardo Carreño.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé para este domingo 30 de agosto una jornada con nieblas y neblinas generalizadas durante la mañana y temperaturas que treparán hasta los 21 °C en el norte y el oeste del país. Las mayores chances de lluvias y tormentas se concentrarán en el norte, mientras que en el este se esperan heladas agrometeorológicas durante la madrugada.

¿Cómo estará el tiempo en Montevideo este domingo?

En Montevideo y el Área Metropolitana, Inumet pronostica una temperatura mínima de 6 °C y una máxima de 18 °C.

Durante la mañana estará algo nuboso, con períodos de cielo claro, aunque se esperan nieblas y neblinas. Los vientos soplarán del noreste, de entre 10 y 30 km/h.

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Para la tarde y la noche el cielo estará nuboso, con períodos de algo nuboso. Los vientos serán del noreste y el este, de entre 10 y 30 km/h.

Pronóstico para el este

En el este, las temperaturas oscilarán entre los 3 °C y los 17 °C.

La mañana estará algo nuboso y nuboso, con períodos de cielo cubierto. Se prevén heladas agrometeorológicas, además de nieblas y neblinas. Los vientos soplarán del sector este, de entre 10 y 30 km/h.

Durante la tarde y la noche continuará algo nuboso y nuboso, con nieblas y bancos de niebla. Los vientos serán del noreste y el este, de entre 10 y 30 km/h.

Pronóstico para el oeste

Para el oeste, Inumet prevé una mínima de 7 °C y una máxima de 21 °C.

En la mañana estará algo nuboso y nuboso, con neblinas y bancos de niebla. Los vientos soplarán del este y el noreste, de entre 10 y 30 km/h.

En la tarde y la noche el cielo estará nuboso, con baja probabilidad de precipitaciones y neblinas. Los vientos serán del sector este, de entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

Pronóstico para el norte

El norte tendrá las temperaturas más altas de la jornada, con una mínima de 9 °C y una máxima de 21 °C.

Durante la mañana estará nuboso, con períodos de cubierto. Los vientos serán del sureste y el este, de entre 20 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

Para la tarde y la noche Inumet mantiene el pronóstico de cielo nuboso y cubierto, con probables precipitaciones y tormentas. Los vientos soplarán del sureste y el este, de entre 20 y 40 km/h.

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