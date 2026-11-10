Urudata se integra al ecosistema de partners de NVIDIA en Uruguay: el camino que la llevó a este reconocimiento

Urudata fue aceptada como Partner de NVIDIA en las áreas de Cómputo, Networking y Software , una designación por las capacidades técnicas, la experiencia y las inversiones realizadas por la compañía para desarrollar e implementar soluciones empresariales de inteligencia artificial.

Durante los últimos tres años, la compañía desarrolló y ejecutó con recursos propios cerca de 30 proyectos de inteligencia artificial para organizaciones públicas y privadas, acumulando experiencia concreta en el diseño, desarrollo e implementación de soluciones aplicadas a diferentes desafíos de negocio.

La designación se produjo tras un exigente proceso de evaluación que contempló aspectos como la certificación de profesionales, las inversiones tecnológicas realizadas, la experiencia en proyectos de IA y las capacidades para implementar soluciones sobre el ecosistema NVIDIA.

Entre los proyectos desarrollados por Urudata se encuentran iniciativas de analítica avanzada, plataformas de big data, detección de fraude mediante aprendizaje automático e inteligencia artificial generativa . A estas capacidades se suma la incorporación de infraestructura para acelerar la adopción de IA en entornos empresariales, incluyendo nube privada y plataformas de procesamiento especializado.

El reconocimiento de NVIDIA fortalece, además, el posicionamiento que Urudata viene construyendo a partir de su participación en proyectos locales y regionales. Un reciente estudio realizado por la consultora Factum entre 100 empresas del país con más de 50 responsables de área de TI ubicó a Urudata como la opción más mencionada ante la pregunta: “¿Qué proveedor elegiría para llevar adelante un proyecto de inteligencia artificial?”

Con 40 años de trayectoria, Urudata combina el conocimiento y la experiencia de sus equipos técnicos con la adopción de tecnologías de clase mundial y un enfoque pragmático para abordar las necesidades de negocio, desarrollando soluciones con foco en resultados concretos para sus clientes.

“Alcanzar este Partnership con NVIDIA representa un reconocimiento a una estrategia que venimos desarrollando desde hace años, basada en inversión, formación de talento y, fundamentalmente, en resultados tangibles para nuestros clientes. En un ámbito tan complejo y dinámico como la inteligencia artificial, contar con las soluciones de NVIDIA fortalece nuestra capacidad para seguir acompañando a las organizaciones en la adopción de estas tecnologías", dijo Fernando Martínez, gerente general de Urudata.