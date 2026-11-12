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Sin intervención humana, un robot autónomo construyó una estructura en el espacio por primera vez

El sistema ASTRA desarrollado por Caltech permitió que un robot construyera de forma autónoma una antena en el espacio, marcando un hito tecnológico.

12 de noviembre de 2026 17:34 hs
El robot ASTRA, pionero en construcción autónoma espacial.
El robot ASTRA, pionero en construcción autónoma espacial.

Por primera vez en la historia, un robot ha construido de forma autónoma parte de una estructura en el espacio. El sistema ASTRA, desarrollado por científicos del Instituto Tecnológico de California (Caltech), completó el ensamblaje de un módulo de antena reflectora, marcando un hito en la ingeniería espacial.

La antena, de 1,4 metros de diámetro y compuesta por tubos de fibra, conectores de aluminio y una película reflectante de Kapton, fue construida utilizando materiales transportados por el robot. El objetivo principal de la misión, financiada por DARPA, era validar la técnica de construcción automatizada sin necesidad de intervención humana directa.

Este avance tecnológico abre un abanico de posibilidades para la creación de telescopios espaciales más grandes y antenas de transmisión más potentes, superando las limitaciones actuales de tamaño y carga útil de los cohetes. La demostración sienta las bases para futuras misiones de construcción a gran escala en entornos extraterrestres.

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ASTRA: un avance en la ingeniería espacial automatizada

El robot ASTRA, que opera en tres ejes perpendiculares, se caracteriza por su diseño compacto de un metro cúbico e incluye un brazo robótico y un dispensador de materiales. Durante su misión, el sistema recogió y conectó barras y uniones para formar módulos repetitivos que constituyen la estructura reticular de la antena.

El control del robot desde la Tierra se realizó de forma mínima, aprovechando breves ventanas de comunicación. Para resolver inconvenientes, el equipo de Caltech utilizó una unidad gemela en laboratorio, demostrando la resiliencia y adaptabilidad del sistema ante imprevistos durante la construcción.

¿Cuáles son las nuevas fronteras para la construcción espacial?

Sergio Pellegrino, líder del equipo de Caltech, destacó que la construcción robótica autónoma en el espacio es un desafío complejo, comparable a montar estructuras intrincadas con piezas de juguete. Este logro, parte del programa NOM4D de DARPA, abre la puerta a la edificación de superficies reflectoras para captación de energía solar, telescopios más potentes y otras infraestructuras espaciales.

La misión, que concluye en diciembre, aunque no permitirá la formación completa de la antena, ha demostrado con éxito la viabilidad de la técnica. Se espera que este tipo de robótica impulse el desarrollo de futuras construcciones en Marte y otros entornos más allá de la Tierra.

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