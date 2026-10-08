La asignación única para la infancia se cobrará en una tarjeta de BPS: exonerará IVA y "no se va a poder pagar en efectivo"

La presidenta de BPS , Jimena Pardo, detalló cómo será el cobro de la asignación única . La prestación social se votó en la Rendición de Cuentas y unificará los cuatro beneficios sociales que existen actualmente: las asignaciones familiares del Plan de Equidad y la Ley Nº 15.084 —que están bajo la órbita del BPS— y el Bono Crianza y la tarjeta Uruguay Social —que da el Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

Sobre esto, Pardo hizo mención al acuerdo alcanzado con Cabildo Abierto —que logró su aprobación en la Rendición— y resaltó que la asignación "no se va a poder pagar en efectivo" .

" El acuerdo es que el beneficio no se va a poder pagar en efectivo . Por más que, hoy, la mayoría de la gente ya lo cobra por un medio electrónico o por una tarjeta de débito. La idea es que este nuevo beneficio invalide la opción de redes de cobranza o efectivo ", detalló la presidenta de BPS, consignada por Noticias 5 (Canal 5).

En esta línea, la presidenta de BPS contó a El Observador que todavía "se está definiendo" si la tarjeta tendrá restricciones o no , similar a lo que ocurría con la tarjeta Uruguay Social, que restringía su uso a una lista de comercios habilitados y solo permitía comprar productos de ciertos rubros, como alimentación, higiene personal, limpieza del hogar, vestimenta y supergás.

Sobre esto, la presidenta del BPS mencionó que la tarjeta "se asimila [más] a una tarjeta de débito" y no tanto a tarjeta Uruguay Social, "que sería más parecido a compra de alimentos específico".

Consultada sobre quién está detrás de la decisión, Pardo aclaró que, junto con BROU, el BPS se encarga de lo "operativo", pero que "hay otras cosas que, son de la reglamentación de la ley, que son del Poder Ejecutivo".

Además, Pardo destacó que están trabajando junto al BROU para "renovar y relanzar" la tarjeta BPS Prestaciones, que será el medio por dónde se cobrará la asignación única. En esta línea, Pardo agregó que la tarjeta tiene "beneficios muy importantes", entre ellos, el ahorro del 22% de IVA, aunque explicó que la tarjeta no permitirá la compra fuera del país, "para optimizar lo que es el ahorro del IVA".

La presidenta de BPS adelantó que la tarjeta se pondrá en funcionamiento a partir del primero de enero del 2027 y abarcará a "los nacidos del 2025, 2026, los que nazcan el año que viene y mujeres embarazadas". Y agregó que existirán "tres rangos de beneficio" y, para las edades de cero a tres años, "se potencian los montos".

"Va a haber tres rangos de beneficio —porque se simplifica el beneficio— y para estas edades, de cero a tres años, se potencian los montos. Los hogares con mayores niveles de vulnerabilidad y menores ingresos van a cobrar $10.000 por beneficiario; los beneficiarios de hogares que le sigan a esos, unos $6.600, y los que tengan un ingreso y una situación relativamente promedio, $3.300", explicó Pardo.

Sobre la posibilidad de colaboración, Pardo contó que han "mantenido charlas" con el Ministerio de Economía y Finanzas, con bancos privados y con emisores de dinero electrónico "para que se suban a la BPS Prestaciones".