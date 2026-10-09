Maxi Gómez sufrió una fractura en una mano en el partido entre Nacional y City Torque, pero no le impedirá jugar contra Central Español

Maximiliano Gómez sufrió una fractura en el partido entre Nacional y Montevideo City Torque del pasado lunes, que el tricolor ganó 2-0, pero esta lesión no le impedirá jugar este domingo ante Central Español, por la décima fecha del Torneo Clausura .

Poco antes de salir sustituido por Maximiliano Silvera a los 79 minutos , Gómez se fracturó el dedo meñique de la mano izquierda en un cruce.

El diagnóstico se conoció días después, ya que el jugador continuó con dolor en la zona. Sin embargo, a pesar de la lesión el jugador estará disponible para enfrentar a Central este domingo a las 18:30 en el Estadio Centenario.

Según informó Carve Deportiva y confirmaron fuentes cercanas al jugador a Referí, el delantero se colocará un vendaje en la zona lesionada y jugará el encuentro.

La lesión de Luis Mejía abrió otro problema para Nacional: el panameño no llegará a los minutos para su renovación automática y el tricolor deberá negociar

El cambio de actitud "positiva" que tuvieron los hinchas de Nacional en el Gran Parque Central que fue destacado por Flavio Perchman

Se trata de un alivio para Nacional, que podrá contar con su goleador para un encuentro clave por el Torneo Clausura.

Gómez lleva 17 goles en esta Liga AUF Uruguaya, cuatro de ellos convertidos en los últimos tres partidos, desde su vuelta a las canchas tras su lesión ante Peñarol. Es el máximo goleador del campeonato, por encima de Álvaro López (16 tantos) y Matías Arezo (14 anotaciones).

El tricolor tiene 17 puntos en el Clausura, cuarto a tres unidades del puntero Liverpool. Sabe que, con la Tabla Anual lejos, este torneo es su última chance de meterse en la definición por la liga, para lo que le quedan seis encuentros.