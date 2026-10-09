Se parte el mercado de granos: fuerte baja para los cereales y firmes las oleaginosas

En el mercado de granos cierra una semana con suba de precio para la soja pese a las presiones bajistas de la cosecha en Estados Unidos, estabilidad para la colza , fuerte baja en el mercado de maíz y ajuste para el precio del trigo hasta el mínimo desde agosto.

El precio de la soja trepó 1% en la semana en el mercado de Chicago y en Uruguay se mantuvo encima de US$ 445 por tonelada.

Fue a pesar de la presión de la cosecha en Estados Unidos, la paralización de las compras de China y de un informe bajista del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) que este viernes elevó la proyección de cosecha estadounidense a un récord histórico de 124 millones de toneladas.

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Entre los factores que sostuvieron a la soja se destaca el deterioro de la competitividad para la soja de Brasil por el salto de la cotización del dólar de 4% frente al real luego de la primera vuelta eleccionaria, que dio ventaja al candidato opositor Flavio Bolsonaro.

El fortalecimiento de la cotización de la harina de soja, a contramano de los fundamentos agrícolas y comerciales, se sumaron a las presiones alcistas sobre el final de la semana.

Colza estable y acercándose a la cosecha

La colza mantuvo su cotización en el mercado Matif de París sobre los 555 euros por tonelada en la posición febrero 2027 y se debilitó en dólares por la baja de 0,7% en la cotización del euro frente a la moneda estadounidense.

En Uruguay la oleaginosa de invierno ajustó desde US$ 552 a US$ 550 en las pizarras de los operadores.

La suba semanal del petróleo de entre 2% y 3% sostiene a los aceites, y la colza se mantiene en su techo de valores desde 2023 tanto en la bolsa europea como en el mercado de Canadá.

El cultivo de invierno con más área sembrada, unas 400 mil hectáreas, se acerca a las fechas de cosecha con expectativas positivas por los valores que maneja el mercado, 15% superiores a los de un año atrás.

Sin embargo, en los campos se encuentran situaciones dispares luego de un invierno difícil para el desarrollo de los cultivos, con muy poca presencia de sol y lluvias insuficientes en algunas zonas.

Algunos operadores estiman que el inicio de la cosecha que habitualmente se registra sobre el 20 de octubre podría retrasarse hasta los primeros días de noviembre y las estimaciones preliminares de rendimiento se encuentran dentro de los promedios de años anteriores, entre 1.600 y 1.700 kilos por hectárea.

Trigo en mínimos de seis semanas

El trigo bajó casi 2% en la Bolsa de Chicago y cerró a US$ 246,5 por tonelada en la posición diciembre 2026, precio mínimo desde el 13 de agosto.

Fue arrastrado por el desplome de 4% en la cotización del maíz y por las proyecciones de USDA que recortaron la estimación de exportaciones estadounidenses y subieron el volumen de stocks.

Ya venía debilitándose el trigo por la suba del dólar frente al euro que reduce la competitividad de los exportadores estadounidenses frente a sus competidores europeos.

Incluso el USDA incrementó sus estimaciones de exportaciones de trigo para Canadá y Argentina, otro argumento que presiona los precios.

Las tensiones en el Mar Negro se agravaron y el USDA redujo las estimaciones de exportaciones de trigo de Rusia desde 43 a 40 millones de toneladas, factor que puso un piso a las bajas.

Detrás de la caída del trigo, que en Uruguay se mantiene retrasado respecto a los precios de Chicago sobre US$ 220 por tonelada, reside el aumento que el USDA estimó para la cosecha estadounidense que a principios de la semana mostraba un avance de 23% del área, más lento que el promedio de 27% en los últimos cinco años.

El organismo estadounidense elevó de 401 a 407 millones de toneladas su proyección de producción, la segunda mayor de la historia luego de la zafra pasada.

El mercado aguardaba un ajuste a 399 millones de toneladas por las dificultades climáticas que enfrentó el cultivo, sin embargo el USDA elevó el rendimiento esperado.

A su vez, fueron negativas para los operadores las estimaciones de exportaciones de Ucrania, que se mantuvieron estables en 22 millones de toneladas y de las importaciones de maíz de la Unión Europea a pesar de que se redujo la previsión de cosecha en los países europeos.