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Dos personas murieron en el incendio de una casa en Maldonado: otro joven resultó intoxicado

El hecho ocurrió poco antes de las 05:00 en el barrio San Antonio, informaron desde la Policía

1 de agosto de 2026 15:07 hs
bomberos, incendios, accidentes, ministerio del interior
Foto: Leonardo Carreño

Dos personas, un hombre de 49 y una mujer de 50, murieron en un incendio ocurrido en una casa del barrio San Antonio de Maldonado por la madrugada de este sábado.

El hecho ocurrió poco antes de las 05:00 en una vivienda ubicada entre las calles Juan Alberto Caracara y Gregorio Sanabria, y también provocó que un joven de 20 años fuera intoxicado y trasladado a un centro asistencial.

Al lugar concurrió efectivos policiales de la Seccional Sexta, personal de la Dirección Nacional de Bomberos y una unidad de emergencia médica móvil. Luego de controlado el fuego, lograron confirmar la muerte de estas dos personas.

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El caso es investigado por la Fiscalía de Tercer Turno de este departamento, mientras que la Policía Científica hizo el relevamiento de la zona.

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