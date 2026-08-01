Dos personas murieron en el incendio de una casa en Maldonado: otro joven resultó intoxicado

Dos personas, un hombre de 49 y una mujer de 50, murieron en un incendio ocurrido en una casa del barrio San Antonio de Maldonado por la madrugada de este sábado.

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El hecho ocurrió poco antes de las 05:00 en una vivienda ubicada entre las calles Juan Alberto Caracara y Gregorio Sanabria, y también provocó que un joven de 20 años fuera intoxicado y trasladado a un centro asistencial.

Al lugar concurrió efectivos policiales de la Seccional Sexta, personal de la Dirección Nacional de Bomberos y una unidad de emergencia médica móvil. Luego de controlado el fuego, lograron confirmar la muerte de estas dos personas.