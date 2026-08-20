"Estudiar y seguir demostrando mi inocencia": Tatiana Marset aseguró que no se va a fugar tras lograr prisión domciliaria en Bolivia

Tatiana Marset Alba , hermana del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset , aseguró —tras obtener la prisión domiciliaria en Bolivia— que no se va a fugar , que estudiará Derecho y que va a seguir demostrando "su inocencia" en el proceso que afronta en este país.

La joven fue capturada durante la madrugada del 13 de marzo de 2026 , en el mismo operativo en que las autoridades bolivianas capturaron a su hermano en el barrio Las Palmas.

"Voy a estudiar, a mí me llegaron rumores de que me iba a fugar. La verdad es que yo me voy a quedar acá . No tengo necesidad de irme porque no escondo nada ", dijo la joven en una rueda de prensa este jueves. En esa misma instancia descartó cambiarse el apellido y dijo que permanecerá en Santa Cruz de la Sierra mientas continúe la investigación.

"Estaba estudiando Derecho en Uruguay y tuve que abandonar la universidad por el tema del apellido . Con todo lo que he pasado en el penal, me dieron más ganas de estudiar las leyes ", agregó.

La joven dijo que además trabajará. "Antes de que me conozcan yo hacía modelaje en Uruguay. Hice mis cursos de modelaje y fotografía profesional. Es algo que me gusta y que me llama mucho la atención. Ahora, con todo esto, siento que tengo una puerta más abierta", añadió. También contó que cuenta con la ayuda de su mamá desde Uruguay, que es quien la sustenta.

Fue consultada por la situación de su hermano y prefirió no hacer declaraciones al respecto. Marset fue expulsado de Bolivia tras su captura y entregado a agentes de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA). Actualmente se encuentra recluido en una prisión de máxima seguridad en Virginia, Estados Unidos, donde se declaró no culpable de los cargos de narcotráfico y lavado de activos.

Los medios bolivianos le preguntaron por las imágenes en que sonreía durante su arresto, las cuales se volvieron virales. "Me reía porque no entendía por qué yo estaba ahí", respondió. "Un día estaba estudiando y trabajando en Uruguay, y de la nada, estoy parada frente a 800 cámaras, con policías al lado", agregó.

Sobre su salud dijo que seguía "un poco delicada". "Ya que estoy afuera voy a ir al médico a hacerme los estudios necesarios que me faltaron hacer y seguir con el tratamiento", según contó.

Su abogada, Mónica Terrazas, afirmó que la joven "va a estar presente en todos los llamados que el Ministerio Público y el Juzgado soliciten".

"En toda esta etapa no hay ningún indicio de que ella sea autora ni partícipe de todos los delitos que se la menciona. Lamentablemente estaba en un lugar equivocado. A ella no la encontraron con armas, Interpol ha demostrado que no ha sido buscada en ningún país ni tampoco tiene otro proceso en otro país que la requiera", añadió la defensora.

"Sabía que su hermano estaba acá. Poco contacto tenía. La sangre llama, el amor de la familia. Ha venido a buscar a su hermano, lo cual empezó esta situación", detalló Terrazas. "Estamos con escolta policial. No se va a dar a la fuga y no es una persona peligrosa", sentenció.