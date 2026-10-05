Cerro Largo cesó a su entrenador Ignacio Ordóñez, con menos de un mes como DT principal, y contrató a Bruno Silva

Cerro Largo cesó a su entrenador Ignacio Ordóñez, que había quedado como DT principal del primer equipo hace menos de un mes tras la salida de Danielo Núñez por motivos de salud, y contrató a Bruno Silva como su sucesor, confirmó el propio técnico a Referí.

La decisión de la directiva del arachán llegó luego de una nueva derrota de su equipo este fin de semana, 2-1 ante Danubio , que lo complicó aún más en la tabla del Descenso . Actualmente tiene 82 puntos en 68 partidos (promedio de 1.206), a solo un punto de Wanderers, último equipo en zona de salvación, y a cuatro de Cerro, hoy en zona roja.

El equipo de Melo todavía no ganó en lo que va del Clausura , con cinco empates y cuatro derrotas , y con Ordóñez en el cargo empató dos partidos y perdió los otros tres del último mes.

Para superar este mal momento, los directivos resolvieron terminar su vínculo con Ordóñez este lunes por la mañana, y designaron rápidamente a Bruno Silva como nuevo DT.

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El exjugador de la selección uruguaya viene de trabajar como asistente de Sebastián Abreu en los Xolos de Tijuana de México, y ya tiene un antecedente como entrenador del arachán: dirigió al club entre enero y julio de 2024, con siete victorias, cuatro empates y ocho derrotas en 19 partidos.

Al igual que en aquella experiencia, su asistente técnico será Deivis Barone. El preparador físico será Mateo Caballero, trabajador institucional del club.

Silva será el entrenador número 33 de esta temporada en la Liga AUF Uruguaya. Danubio es el equipo que más veces cambió de entrenador, en cuatro oportunidades. Boston River, Nacional, Liverpool, Central Español, Cerro y ahora Cerro Largo llevan tres DT en menos de un año.

Solo cinco clubes tienen al mismo director técnico desde que comenzó la temporada: Deportivo Maldonado (Gabriel di Noia), Montevideo City Torque (Marcelo Méndez), Peñarol (Diego Aguirre, el único con más de dos años en el cargo), Racing (Cristian Chambián) y Wanderers (Mathías Corujo).