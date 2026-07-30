Servicio de Alguaciles de Estados Unidos denegó pedido de abogado de Marset para tener conversación privada: Justicia tendrá última palabra

El Servicio de Alguaciles de Estados Unidos denegó el pedido del abogado uruguayo de Sebastián Marset para tener conversación privada antes del juicio contra el narcotraficante. Es la Justicia de este país que tendrá la última palabra para dar lugar o no a este pedido, contó el defensor Santiago Moratorio .

El defensor en cuestión había declarado que era "imperativo" que se reúna con su cliente previo al juicio. Está preso en un centro de detención del estado de Virginia desde marzo por acusaciones como narcoterrorismo .

Además de ser su abogado en Uruguay, Moratorio coordina los equipos legales de Marset en diferentes países . Entre los argumentos que dieron los alguaciles para denegar el pedido, afirmaron que el defensor no estaba matriculado en Virginia y que no figuraba en el expediente por el que está en juicio, confirmó Moratorio en diálogo con El Observador.

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Abogado uruguayo de Sebastián Marset dice que es "imperativo" que se reúna con su cliente antes del juicio en Estados Unidos

Según había informado en primera instancia Telenoche (Canal 4), las autoridades aclararon que a Moratorio no se le prohíben las visitas, pero sí la confidencialidad abogado-cliente .

Recientemente los abogados norteamericanos de Marset enviaron un documento a la Justicia de este país. "Las visitas legales solicitadas son necesarias por múltiples razones, entre ellas la oportunidad de que el abogado Moratorio analice con el acusado las posibles consecuencias de su caso penal en EE.UU. en relación con otros cargos penales que enfrenta en terceros países", afirmó el texto enviado al Poder Judicial.

El objetivo de Moratorio es poder "comunicarse libremente" con Marset y proveerle su asesoramiento legal, contó la semana pasada en diálogo con el semanario Búsqueda.

Días atrás, la Justicia boliviana concedió prisión domiciliaria a Tatiana Marset. La hermana del narco permanecía con prisión preventiva desde marzo de este año en la cárcel de Palmasola de Bolivia.