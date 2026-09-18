Las imágenes de la tensión durante el intento de desalojo de miles de migrantes de las playas de Ceuta

Las autoridades españolas desplegaron este viernes un operativo para sacar de las playas de Ceuta a miles de migrantes irregulares y darles refugio, pero la mayoría de ellos acabaron regresando a los asentamientos informales.

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Más de 2.000 volvieron a instalarse este viernes en las playas ceutíes de El Trampolín y Benítez después de quedarse fuera del dispositivo provisional de acogida instalado en el puerto.

La mayoría de las personas que permanecían en ambos asentamientos no pudieron ser realojadas porque las instalaciones, con capacidad para 1.700 personas, se llenaron durante la mañana.

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Más de 70.000 migrantes cruzaron desde Marruecos a la ciudad española a finales de julio provocando una crisis que aún perdura en el enclave español en África. La gran mayoría fueron enviadas de regreso a su país de origen pocas horas después del cruce.

Se estima que más de 100 personas murieron durante el incidente.

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El operativo, que se prolongó durante unas cinco horas desde las 6AM hora local, dejó imágenes de tensión entre los migrantes que pugnaban por acceder al centro de realojamiento y los agentes de la policía española, que en algunas ocasiones se vieron desbordados y recurrieron a disparos al aire.

El gobierno anunció que el traslado se desarrolló con normalidad y sin incidentes graves, mientras los sindicatos policiales denunciaron falta de previsión y de medios.

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La Policía Nacional y la Guardia Civil organizaron el desplazamiento desde las playas hasta el muelle de Poniente, situado a unos dos kilómetros.

Participaron unos 170 policías y 70 guardias civiles, según la cadena pública RTVE.

El sindicato JUPOL matizó que solo alrededor de 70 agentes de la Unidad de Intervención Policial estaban destinados específicamente al traslado.

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Las imágenes del traslado muestran episodios de tensión y desorganización.

Antes de que el dispositivo policial estuviera completamente desplegado, grupos de migrantes comenzaron a avanzar hacia el puerto para intentar acceder al campamento.

Esto provocó aglomeraciones y la ruptura de algunos cordones de seguridad.

Los agentes emplearon material antidisturbios y medidas disuasorias, incluidos disparos al aire, tal y como muestran las imágenes difundidas por los medios españoles.

También se produjeron cargas policiales, aparentemente sin consecuencias graves.

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Una vez reorganizado el dispositivo, los migrantes fueron trasladados por grupos.

A la entrada del campamento se les registró, se comprobó que no llevaran objetos peligrosos y se les colocó una pulsera identificativa como primer paso para su filiación.

Las instalaciones estaban divididas en dos parcelas, con 1.080 plazas en una y 620 en la otra.

A mediodía, ambas habían alcanzado su capacidad máxima, dejando a miles fuera.

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Con los espacios habilitados este viernes, el gobierno de Pedro Sánchez afirma que ya hay unas 6.000 plazas provisionales para las personas que llegaron a Ceuta durante la entrada masiva procedente de Marruecos los días 30 y 31 de julio.

Las cifras sobre cuántos permanecen en las calles no coinciden: el gobierno central calcula entre 3.000 y 4.000, mientras los responsables de la ciudad autónoma elevan la cifra a unas 13.000.

Antes del traslado se calculaba que más de 4.000 personas vivían en los asentamientos de las dos playas, aunque las estimaciones no son exactas.

Después de que solo 1.700 pudieran entrar en el dispositivo del puerto, el resto permaneció fuera, detrás de los cordones policiales, y comenzó a regresar a las playas.

Desde la llegada masiva de migrantes, los residentes de Ceuta han expresado su preocupación por la seguridad. Algunos han atacado refugios y bloqueado la ayuda destinada a los migrantes.

El alcalde de Ceuta, Juan Jesús Vivas, dijo a los eurodiputados en el Parlamento Europeo a principios de este mes que los migrantes habían convertido Ceuta en una "olla a presión".

"La ciudad es completamente distinta de lo que era antes de este suceso. Los ceutíes han perdido su alegría y su forma de vida se ha visto completamente alterada", afirmó el alcalde conservador.

La oposición acusa al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de haber tenido conocimiento previo de la llegada masiva de migrantes.

Sánchez insiste en que era imposible preverla, pero, según documentos gubernamentales, los servicios de inteligencia habían advertido el día anterior sobre llamamientos en las redes sociales para realizar un cruce masivo de migrantes hacia Ceuta.

Ester Muñoz, del conservador Partido Popular, afirmó que el gobierno era "directamente responsable de la invasión de Ceuta y de quienes murieron".

Sánchez responsabilizó a las redes de tráfico de personas y también ha asegurado que la crisis fue provocada por bulos y rumores difundidos a través de las redes sociales.

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Pese a la operación de este viernes, los asentamientos irregulares en El Trampolín y Benítez volvieron a estar ocupados por al menos 2.000 personas, según la agencia Europa Press.

Entre ellas había migrantes que habían quedado fuera del campamento y otros que hasta entonces permanecían en diferentes zonas de la ciudad o en los montes cercanos.

Algunos ocuparon las cabañas que habían dejado vacías quienes sí lograron una plaza en las instalaciones del puerto.

Las autoridades locales no llevaron a cabo la limpieza y desinfección de las playas, prevista para después del desalojo, porque todavía permanecían miles de personas en los asentamientos.

El gobierno central sostiene que los espacios de acogida permiten identificar a los migrantes y comenzar los trámites administrativos correspondientes, incluidos los posibles expedientes de devolución para quienes no tengan derecho a permanecer en España.

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FUENTE: BBC