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Copa Davis: Uruguay liquidó la serie contra Estonia con la victoria en dobles de Ariel Behar y Francisco Llanes, y clasificó al repechaje para entrar al Grupo Mundial I

La dupla uruguaya ganó el tercer partido de la serie por 6-4 y 7-5, en un encuentro disputado este sábado en el Círculo de Tenis de Montevideo que tuvo una duración de cerca de dos horas

19 de septiembre de 2026 18:42 hs
Ariel Behar y Francisco Llanes en el tercer partido de la serie entre Uruguay y Estonia

Ariel Behar y Francisco Llanes en el tercer partido de la serie entre Uruguay y Estonia

Foto: Sofía López Fossati

Uruguay superó a Estonia con un contundente 3-0 en el Grupo Mundial II de la Copa Davis, serie que liquidó este sábado por la tarde con la victoria en dobles de Ariel Behar y Francisco Toto Llanes sobre Markus Mölder y Oliver Ojakaar.

La dupla uruguaya ganó por 6-4 y 7-5, en un encuentro disputado en el Círculo de Tenis de Montevideo que tuvo una duración de cerca de dos horas.

En el primer set los celestes quebraron en el séptimo game, y en el décimo tardaron en cerrar el juego y el set, pero lo lograron con un ace de "Toto" Llanes.

El equipo uruguayo aplaudiendo a Behar y Llanes

El equipo uruguayo aplaudiendo a Behar y Llanes

El segundo set comenzó con un quiebre por lado y de allí en más cada dupla logró ganar el juego con su saque, hasta que los uruguayos quebraron cuando iba 5-5 y quedaron con saque para buscar la victoria, que concretaron en ese juego para cerrar tanto el partido como la serie.

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Este viernes la selección uruguaya había logrado los dos primeros puntos: primero Joaquín Aguilar derrotó a Markus Molder por 6-2, 6-1, y luego el número 1 uruguayo, Franco Roncadelli, dio cuenta de Kristjian Tamm por 6-4, 6-2.

Con este resultado Uruguay se ganó el pase al repechaje para ingresar al Grupo Mundial I de la Davis, primera categoría del torneo internacional.

Todavía no conoce su rival, que se conocerá en un sorteo que se realizará la próxima semana entre los ganadores del Grupo Mundial II y los perdedores del Grupo I. Bulgaria, Colombia, China, Eslovenia, Finlandia, Líbano, Kazajistán, Luxemburgo, República Dominicana, Rumania, Suiza, y Túnez son los otros países que ya saben que jugarán esta instancia.

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