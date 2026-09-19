Copa Davis: Uruguay liquidó la serie contra Estonia con la victoria en dobles de Ariel Behar y Francisco Llanes, y clasificó al repechaje para entrar al Grupo Mundial I

Uruguay superó a Estonia con un contundente 3-0 en el Grupo Mundial II de la Copa Davis, serie que liquidó este sábado por la tarde con la victoria en dobles de Ariel Behar y Francisco Toto Llanes sobre Markus Mölder y Oliver Ojakaar.
La dupla uruguaya ganó por 6-4 y 7-5, en un encuentro disputado en el Círculo de Tenis de Montevideo que tuvo una duración de cerca de dos horas.
En el primer set los celestes quebraron en el séptimo game, y en el décimo tardaron en cerrar el juego y el set, pero lo lograron con un ace de "Toto" Llanes.
El equipo uruguayo aplaudiendo a Behar y Llanes
Foto: Sofía López Fossati
El segundo set comenzó con un quiebre por lado y de allí en más cada dupla logró ganar el juego con su saque, hasta que los uruguayos quebraron cuando iba 5-5 y quedaron con saque para buscar la victoria, que concretaron en ese juego para cerrar tanto el partido como la serie.
Este viernes la selección uruguaya había logrado los dos primeros puntos: primero Joaquín Aguilar derrotó a Markus Molder por 6-2, 6-1, y luego el número 1 uruguayo, Franco Roncadelli, dio cuenta de Kristjian Tamm por 6-4, 6-2.
Con este resultado Uruguay se ganó el pase al repechaje para ingresar al Grupo Mundial I de la Davis, primera categoría del torneo internacional.
Todavía no conoce su rival, que se conocerá en un sorteo que se realizará la próxima semana entre los ganadores del Grupo Mundial II y los perdedores del Grupo I. Bulgaria, Colombia, China, Eslovenia, Finlandia, Líbano, Kazajistán, Luxemburgo, República Dominicana, Rumania, Suiza, y Túnez son los otros países que ya saben que jugarán esta instancia.