Peñarol definió medidas de compensación para socios, palquistas y butaquistas tras la sanción en el clásico del Estadio Campeón del Siglo

Luego de los graves incidentes registrados tras el clásico en el que cayó 1-0 ante Nacional por la cuarta fecha del Torneo Clausura, la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) aplicó una dura sanción a Peñarol por la que deberá jugar cuatro partidos fuera del Estadio Campeón del Siglo (ahora le quedan tres luego de vencer a Albion 3-1 en el Estadio Centenario el pasado domingo).

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Frente a esta situación, la directiva aurinegra dio a conocer formalmente las medidas de compensación destinadas a sus socios, palquistas y butaquistas por los encuentros en los que no podrán hacer uso de sus instalaciones.

A través de un comunicado oficial, Peñarol detalló el esquema de resarcimiento para los distintos tipos de asociados.

En el caso de los palquistas y butaquistas, el club determinó una prórroga en sus vínculos comerciales: "Se extenderá por dos meses el plazo de vigencia de los contratos, contados a partir de la fecha de vencimiento correspondiente".

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A su vez, se precisó que los titulares de butacas podrán verificar la actualización de sus fechas de vencimiento ingresando directamente a la plataforma digital "Mi cuenta" en el sitio web de la entidad.

Por otra parte, Peñarol diseñó un beneficio especial para su masa social de cara a la próxima temporada.

Durante cuatro encuentros correspondientes al Torneo Apertura 2027, aquellos socios que canjeen su entrada para asistir al Estadio Campeón del Siglo tendrán el derecho de llevar a un invitado por partido sin costo adicional.

No obstante, el club aclaró explícitamente que esta promoción "no incluye el clásico, en caso de que Peñarol sea local".

Desde la institución señalaron que la operativa detallada para la reserva y uso de estas invitaciones gratuitas se comunicará oportunamente.

De este modo, la dirigencia aurinegra busca amortiguar el impacto del fallo disciplinario y devolverle a su masa social parte de los espectáculos perdidos durante el cumplimiento de la sanción.