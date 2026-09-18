Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / PEÑAROL

Peñarol definió medidas de compensación para socios, palquistas y butaquistas tras la sanción en el clásico del Estadio Campeón del Siglo

Los carboneros recibieron una pena de cuatro encuentros fuera de su escenario luego de los graves incidentes ocurridos tras el partido ante Nacional por el Torneo Clausura

18 de septiembre de 2026 15:31 hs
Los palcos del Campeón del Siglo

Los palcos del Campeón del Siglo

Carlos Pazos

Luego de los graves incidentes registrados tras el clásico en el que cayó 1-0 ante Nacional por la cuarta fecha del Torneo Clausura, la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) aplicó una dura sanción a Peñarol por la que deberá jugar cuatro partidos fuera del Estadio Campeón del Siglo (ahora le quedan tres luego de vencer a Albion 3-1 en el Estadio Centenario el pasado domingo).

Frente a esta situación, la directiva aurinegra dio a conocer formalmente las medidas de compensación destinadas a sus socios, palquistas y butaquistas por los encuentros en los que no podrán hacer uso de sus instalaciones.

Lo que definió Peñarol para sus palquistas y butaquistas del Estadio Campeón del Siglo

A través de un comunicado oficial, Peñarol detalló el esquema de resarcimiento para los distintos tipos de asociados.

En el caso de los palquistas y butaquistas, el club determinó una prórroga en sus vínculos comerciales: "Se extenderá por dos meses el plazo de vigencia de los contratos, contados a partir de la fecha de vencimiento correspondiente".

Punto final para el diferendo entre Federico Valverde y Aurélién Tchouaméni en Real Madrid; firmaron la paz; mirá el video

El diario AS de España se rindió a Giorgian De Arrascaeta: "Flamengo tiene al mejor"

A su vez, se precisó que los titulares de butacas podrán verificar la actualización de sus fechas de vencimiento ingresando directamente a la plataforma digital "Mi cuenta" en el sitio web de la entidad.

Por otra parte, Peñarol diseñó un beneficio especial para su masa social de cara a la próxima temporada.

Durante cuatro encuentros correspondientes al Torneo Apertura 2027, aquellos socios que canjeen su entrada para asistir al Estadio Campeón del Siglo tendrán el derecho de llevar a un invitado por partido sin costo adicional.

No obstante, el club aclaró explícitamente que esta promoción "no incluye el clásico, en caso de que Peñarol sea local".

Desde la institución señalaron que la operativa detallada para la reserva y uso de estas invitaciones gratuitas se comunicará oportunamente.

De este modo, la dirigencia aurinegra busca amortiguar el impacto del fallo disciplinario y devolverle a su masa social parte de los espectáculos perdidos durante el cumplimiento de la sanción.

Las más leídas

El premio económico que Montevideo City Torque embolsa por llegar a semis de Copa Sudamericana y todo lo que lleva recaudado

Sal en el vestuario, drone y más: la chicana de Montevideo City Torque a Cienciano en la que recordaron cómo "le mojaron la oreja" en el partido en Cusco

Montevideo City Torque 3-0 Cienciano por la Copa Sudamericana: los celestes revirtieron la serie, hicieron historia y son semifinalistas

¿Cuándo juega Montevideo City Torque ante Atlético Mineiro las semifinales de la Copa Sudamericana y por qué es un rival especial para Marcelo Méndez?

Temas

Peñarol Campeón del Siglo clásico Nacional

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos