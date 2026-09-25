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Avión de Aerolíneas Argentinas con destino a Madrid tuvo que volver a Buenos Aires por una falla técnica

Un avión que había despegado de Ezeiza con destino a Madrid tuvo que volver porque sufrió una falla técnica en el motor; vecinos relatan que escucharon un ruido de explosión

25 de septiembre de 2026 13:55 hs
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Foto: La Nación

En la noche del jueves, un avión de Aerolíneas Argentinas salió del Aeropuerto de Ezeiza en Buenos Aires rumbo a Madrid, España, y tuvo que volver a los minutos por una falla técnica del motor, según informó La Nación.

El estruendo de la explosión fue escuchado por vecinos de la zona cercana a Ezeiza, que compartieron sus experiencias vía redes sociales.

Según relatan desde el medio argentino, el avión estuvo 34 minutos en el aire dado que la falla en el motor se registró antes de que el avión lograra llegar a una altura crucero. De camino a Ezeiza se lo vio volar a muy baja altura, pero fue estabilizado y aterrizó sin heridos.

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Desde Aerolíneas Argentinas contaron al consignado medio que las fallas del motor "se encuentran bajo análisis" y que la aeronave no fue declarada en emergencia. Sobre la explosión, la empresa marcó que se registró un "fenómeno conocido como compressor stall, que consiste en una alteración momentánea del flujo de aire dentro del compresor del motor".

Ningún pasajero resultó herido y fueron trasladados de avión al vuelo AR1132, que se encuentra actualmente rumbo a Madrid.

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