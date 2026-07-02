"Me siento parte de los valores que inculca Nacional": las primeras palabras de Bruno Zuculini como tricolor, la importancia de Marcelo Gallardo en su carrera y su pedido a los hinchas

El volante argentino Bruno Zuculini , uno de los nuevos fichajes de Nacional para este segundo semestre del año, contó cómo se dio su arribo a los tricolores, y al fútbol uruguayo, lo que marca un “desafío importante” en su carrera.

El futbolista llega procedente de Racing de Avellaneda, club en el que se formó y del que es hincha, en el que fue parte de los éxitos logrados en el ciclo de Gustavo Costas. Antes, también sumó varios títulos en el River Plate de Marcelo Gallardo.

“Juego de mediocampista, he jugado de central o defensor también. Me gusta más jugar de volante central y tengo 33 años, soy del año 93, así que ya con una experiencia con años ya recorrido en este ambiente y con una posibilidad de venir acá muy grande para mí”, dijo al presentarse en una entrevista que le realizó Nacional.

El jugador, que ya tuvo minutos en el primer amistoso ante Juventud de Las Piedras este martes , dijo que su pase a los albos es “un desafío”. “Para mí quizá era lo más conveniente, lo más fácil, quedarme en Argentina, en el lugar donde yo me crié, donde yo estaba jugando. Pero yo soy de desafíos, soy de nuevos comienzos , y junto a mi familia, junto a mi mujer y una hija que tengo, y unos padres presentes siempre al lado mío, cuando obtuve la propuesta, cuando tuve la posibilidad de hablar con la gente de Nacional, no dudé, ni un segundo” .

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“Sé la historia que tiene, sé que viene también de un semestre difícil y es ahí cuando más me gustó el proyecto. Y quizás cuando va bien es más fácil adaptarte, sé que vienen de seis meses difíciles y ahí es cuando yo dije quiero pertenecer, quiero estar acá”, comentó sobre Nacional y su presente.

El volante reconoció que el pase “quizás se dilató un poco”, porque “fue más difícil salir desde Argentina”.

“Pero desde que llegué acá me recibieron de una manera hermosa, me han hablado de cómo son ustedes los uruguayos, me siento muy cercano, he tenido siempre relación muy buena con la gente de Uruguay, con los uruguayos, así que soy un agradecido al trato que me han dado en estos días”, agregó.

Bruno Zuculini fue presentado en Nacional

Sobre lo primero que le comentaron de Nacional, respondió: “Ganar y jugar bien, me dijeron. Que no alcanza con ganar, que alcanza con ganar y jugar bien, que la gente quiere que tenés que pasarlo por arriba, básicamente. Me han dicho de esa manera. Pasarlo por arriba quiere decir con respeto, con mucha humildad, pero jugar mejor que el rival y tratar de, obviamente, ganarles bien. Así que me gustó”.

“Me gustó la forma que tienen, los valores que tienen. Siento que compartimos mucho de esas cosas. Desde mi familia, los valores que inculca Nacional, yo me siento parte, no me cuesta. Soy una persona educada, con muchos valores, con mucho respeto y creo que Nacional transmite eso... El respeto de las botellas, de juntar las botellas, de la ropa, de ayudar al que te ayuda. Y siento que cuando, como le dije recién, cuando salgamos campeones somos todos parte, cada uno en su lugar. Nosotros desde la cancha, ustedes quizás más desde afuera, pero me gustaría y ya sueño con ese momento de estar festejando”, comentó.

Zuculini reiteró que no fue fácil su salida de Racing y que la llegada a Nacional pudo haberse caído. “Fue muy difícil realmente poder hacerlo. Yo pensé que en un momento no se hacía. Entonces me tocó que en estos días yo tengo la ropa (de Nacional) del hotel, tengo la ropa ahí en el bolso y quedarme mirándola como diciendo, bueno, estoy acá, ya llegué y ahora hay que trabajar. Hay que trabajar más que los demás, hay que entrenar más que los demás y obviamente hay que ganar más que los demás para ser campeón”.

Bruno Zuculini en el amistoso de Nacional ante Juventud de Las Piedras en el Gran Parque Central Foto: @JuventudUy

La influencia de Marcelo Gallardo en su carrera

El argentino también habló de liderazgo y reconoció: “Yo no me siento un líder”. “Sí me siento que trato de ayudar y de contarte mi experiencia y de mi lado, de lo que yo viví, tratar de darte una mano, de ayudarte y también de exigirte porque siento que yo soy el primero que se exige para poder decírtelo y para poder estar en la misma situación con todo el grupo”.

También contó que tuvo “grandes líderes” en su carrera. “El primero, un histórico de acá, Marcelo Gallardo”, dijo sobre el exjugador y exentrenador de Nacional.

“Es una persona que a mí me ha cambiado mi vida porque me llevó a un gran club (River Plate), a una gran institución, y tuve que cambiar el chip, tuve que cambiar mi forma de ser y mi forma de vivir para poder estar ahí. Así que fue una etapa muy linda de mi vida, soy un agradecido a Marcelo. Sé que acá hay su historia también, Marcelo, como jugador, como técnico al siguiente año, así que yo como líder lo tengo muy presente a él”.

Bruno Zuculini entró y mojó Juan Ignacio Roncoroni / Pool / AFP

“Después también Enzo Pérez, que fue parte de ese River importantísimo, lo tengo como uno de mis mayores ídolos”, señaló.

Consultado por su entrega en el campo de juego, señaló que es algo que ha ido perfeccionando con su edad. “Yo creo que lo tenés, lo vas corrigiendo. Pienso que siempre fui de entregarme al máximo, de correr mucho, quizás con los años vas corriendo mejor, ya a los 18, 17, 19, 20 años corré para todos lados, por la energía que tenés, por las ganas que tenés de que te vaya bien, de que la cosa mejore, pero quizás con los años vas corriendo de otra manera, pero vas corriendo mejor”.

“Quizás hoy llego a Nacional con una edad de 33 años, con un recorrido lindo, que la pasé bien, que también la pasé mal, pero que crecí mucho y que hoy me toca Nacional en un momento de mi vida siendo padre, disfrutando otra etapa y me agarra muy contento”.

Con respecto al plantel de jugadores, dijo que encontró “un grupo de personas que quieren sacar adelante el momento”. “Sé que el año pasado salieron campeones, pero que Nacional te exige cada seis meses salir campeón en el torneo que toque, entonces me vine a este hermoso desafío”.

Bruno Zuculini

Sobre el tipo de jugador con el que se van a encontrar los hinchas, señaló: “Que se brinda, que se brinda al 100%, que tira para adelante, que es positivo y que quiere ganar, desde un reducido en un entrenamiento, a un juego de cartas, al primer partido que me toque jugar acá, yo quiero ganar. Quiero ganar porque creo que eso es Nacional, y que Nacional es un club histórico con un montón de copas importantes, con una historia riquísima, y yo quiero ser parte. Si no, a ver, me hubiese quedado en otro lado, en Argentina, en mi club. Pero es un desafío importante para mí, personal también, y voy a tratar de hacer lo posible para estar en esta hermosa historia de Nacional”.

Por último, les dejó un mensaje a los hinchas bolsos. “Yo les quiero pedir que estén”, señaló. “Que estén como siempre estuvieron, como van a estar siempre, pero que este semestre para nosotros con copa Internacional es muy importante. Sé que el club la necesita. A mí me ha tocado obtenerla y es un logro importantísimo. Y les agradezco que estén y les pido de vuelta que sigan estando, que vamos a andar muy bien, que tenemos muchas ganas y que vamos a hacer lo imposible para que Nacional vuelva a ser el campeón”.

Y completó la frase cómo le gustaría que lo recuerden en Nacional. “Yo pienso que queda eso. Cómo lo trataste, cómo lo hiciste sentir. Y pienso que, obviamente, dentro de la cancha uno se brinda, pero somos 11, somos un equipo. Si no, tendría que ir a jugar al tenis, tendría que hacer algo individual. Entonces, como buena persona, creo que abarca a todos, si sos buena persona afuera, sos buen jugador adentro. Y tengo 11 buenos compañeros y más de 11, digo 11 porque entramos, pero somos 30 personas que conocí hace 10 días, que son grandísimas personas. Y cuando nosotros metemos buenas personas dentro de la cancha, somos un gran equipo y creo que por ahí empieza todo eso, todo lo lindo que va a pasar”.