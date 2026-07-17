Final del Mundial 2026: se confirmaron las camisetas que usarán Argentina y España, y los argentinos amantes de las cábalas están felices

A pocas horas del partido definitivo del Mundial 2026 , los preparativos organizativos entraron en su fase final. La máxima entidad del fútbol asociado, la FIFA, oficializó la vestimenta que utilizarán las selecciones de Argentina y España para el choque que determinará al nuevo campeón del planeta, un anuncio que inmediatamente encendió las alarmas y las expectativas del público más supersticioso.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades, los dirigidos por Lionel Scaloni, quien buscará un récord histórico, saldrá al campo de juego luciendo su equipación principal más tradicional: la camiseta de bastones verticales celestes y blancos, acompañada por pantalones negros y medias a tono.

Por su parte, el combinado de España también utilizará su indumentaria titular, compuesta por la emblemática casaca roja, pantalones azules y medias oscuras.

La polémica llegó a horas de la final del Mundial 2026: en España festejaron de manera anticipada el título ante Argentina y debieron brindar explicaciones; mirá el video

La profunda reflexión del Fenómeno Ronaldo en contra de Cristiano Ronaldo tras su Mundial 2026

La confirmación del uniforme albiceleste desató una ola de comentarios entre los aficionados argentinos aferrados a las cábalas.

La elección de los pantalones cortos negros emula las combinaciones textiles utilizadas en las finales victoriosas de México 1986 y Qatar 2022, a diferencia de la caída en Brasil 2014, donde el equipo debió competir con indumentaria alternativa de color azul.