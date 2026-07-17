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Final del Mundial 2026: se confirmaron las camisetas que usarán Argentina y España, y los argentinos amantes de las cábalas están felices

Se viene el partido decisivo que se jugará el domingo a la hora 16 en el Estadio MetLife de Nueva Jersey-Nueva York

17 de julio de 2026 15:34 hs
Lamine Yamal de España y Lionel Messi de Argentina se medirán en la final del Mundial 2026

Lamine Yamal de España y Lionel Messi de Argentina se medirán en la final del Mundial 2026

A pocas horas del partido definitivo del Mundial 2026, los preparativos organizativos entraron en su fase final. La máxima entidad del fútbol asociado, la FIFA, oficializó la vestimenta que utilizarán las selecciones de Argentina y España para el choque que determinará al nuevo campeón del planeta, un anuncio que inmediatamente encendió las alarmas y las expectativas del público más supersticioso.

De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades, los dirigidos por Lionel Scaloni, quien buscará un récord histórico, saldrá al campo de juego luciendo su equipación principal más tradicional: la camiseta de bastones verticales celestes y blancos, acompañada por pantalones negros y medias a tono.

España también jugará con su indumentaria tradicional

Por su parte, el combinado de España también utilizará su indumentaria titular, compuesta por la emblemática casaca roja, pantalones azules y medias oscuras.

De este modo, ambos finalistas mantendrán sus identidades cromáticas históricas.

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La confirmación del uniforme albiceleste desató una ola de comentarios entre los aficionados argentinos aferrados a las cábalas.

La elección de los pantalones cortos negros emula las combinaciones textiles utilizadas en las finales victoriosas de México 1986 y Qatar 2022, a diferencia de la caída en Brasil 2014, donde el equipo debió competir con indumentaria alternativa de color azul.

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