Los jugadores que ganaron terreno para Lionel Scaloni de cara a la final del Mundial 2026 ante España

La selección Argentina afronta la final del Mundial 2026 ante España el próximo domingo 19 de julio en New York, en donde buscará convertirse junto con Italia y Brasil en los únicos equipos bicampeones del mundo, y el entrenador Lionel Scaloni empieza a diagramar el equipo titular para este compromiso.

Luego de un vuelo con demoras, ya que la delegación de Argentina partió una hora más tarde de los previsto de Atlanta por tormentas eléctricas y tras un aterrizaje complicado en Nueva York debido al humo y lo contaminado que está el aire en dicha ciudad por los incendios forestales en Canadá , el equipo de Lionel Scaloni ya está instalado en la sede final.

Tras la histórica y agónica clasificación a la final, tras vencer 2-1 a Inglaterra en las semifinales, hay algunos futbolistas que empezaron a ganar terreno para Scaloni y que los tiene seriamente en cuenta en el armado del 11 titular para enfrentar a España, aunque el planteo sería distinto por las características de juego de la Roja.

Aunque todavía no hay demasiadas certezas sobre el equipo que parará el entrenador el defensor Gonzalo Montiel y el delantero Nicolás González sumaron buenos minutos en la semifinal y podrían ser parte del once, ya que ambos ingresaron de muy buena manera ante Inglaterra.

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El ingreso de Nico González podría ser por un volante, aunque Leandro Paredes será titular si está bien y Enzo Fernández y Alexis Mac Allister son una fija. El único que podría salir, con respecto al último encuentro, es Giuliano Simeone y Rodrigo De Paul se mantendría suplente. La explicación de ese cambio podría darse para contener junto a Nicolás Tagliafico a Lamine Yamal y las subidas de Pedro Porro.

En tanto, Gonzalo Montiel es otro de los candidatos a ingresar porque Nahuel Molina no está transitando su mejor nivel en la Copa del Mundo y quedó marcado en el gol de Inglaterra, cuando Anthony Gordon le ganó la pulseada y puso el 1-0.

Más allá de eso, lo cierto es que el ingreso de Montiel por Molina en el segundo tiempo fue una sustitución recurrente en cada compromiso de la albiceleste durante el Mundial y Scaloni podría optar por guardar al hombre de River Plate pensando en una posible definición por penales.