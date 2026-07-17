Sergio Rochet sigue con problemas en la espalda tras volver del Mundial 2026 a Inter de Porto Alegre, donde entrena diferenciado y es baja

El golero uruguayo Sergio Rochet sigue con sus problemas de espalda y es baja en Inter de Porto Alegre, club al que volvió luego de disputar el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México con la selección de Marcelo Bielsa.

Medios brasileños reportaron que el club gaúcho adoptó un tratamiento conservador para recuperarlo lo antes posible.

Inter no ha confirmado una nueva lesión, pero el portal GloboEsporte supo que el golero tiene un nuevo problema clínico por sus dolores lumbares, algo que ya no es novedad. Algunos medios, por su parte, dicen que padece hernia de disco.

Fabián Carini en Quedó Picando: el análisis del debut de Uruguay en el Mundial 2026 y del gol que recibió la celeste, y su opinión sobre Muslera y Rochet

Muslera y Rochet, el curioso caso que puede darse en el arco de la selección uruguaya cuatro años después de Qatar 2022

antes de sumarse a la preparación para el Mundial 2026 con la selección uruguaya en el Complejo Celeste.

Durante la Copa del Mundo el arquero siguió con dolores, según informó el portal brasileño.

Ou seja, Fabinho praticamente confirma a nova lesão.



Que fiasco. Tem que se livrar do Rochet o mais rápido possível. pic.twitter.com/naC9Ql0vQJ — Últimas do Inter! (@ultimasinter) July 14, 2026

En el Mundial, Rochet fue suplente en el equipo de Marcelo Bielsa, quien prefirió colocar como titular a Fernando Muslera.

Pero en el tercer y último partido en España, “el Chino” ingresó para el segundo tiempo luego de que Muslera pidiera la variante debido a su mal momento por el error que había cometido en el gol de la roja, que terminó ganando por 1-0, lo que decretó la eliminación de Uruguay.

La recuperación de Rochet

El lunes de la semana pasada el golero regresó a los entrenamientos de Inter y realizó entrenamientos en el gimnasio, con la intención de volver el pasado lunes a los trabajos en cancha, pero no pudo entrenar.

Sergio Rochet en Inter de Porto Alegre

El director ejecutivo de Inter, Fabinho Soldado, señaló que Rochet es un jugador que "precisa de un trabajo individual" que lo está "realizando" con el "área de salud" del equipo, para que pueda "volver". "Es un líder", agregó. "Nuestra preocupación es que pueda conseguir una condición física mejor", destacó.

En el cuerpo técnico que encabeza el uruguayo Paulo Pezzolano entienden que el arquero no estará en el próximo partido ante Cruzeiro, el próximo miércoles por el Braileirao, y creen que volverá a estar a la orden en las siguientes semanas.

Inter ya contrató a un golero Matheus Cunha, quien llegó a préstamo de Cruzeiro hasta mediados de 2027.

Rochet, por su parte, tiene contrato con el club hasta diciembre de este año.