Leodán González será el árbitro VAR del tercer y cuarto puesto del Mundial 2026: solo otros dos uruguayos habían llegado a los últimos dos partidos de una Copa del Mundo

El árbitro Leodán González será el encargado del VAR en el partido entre Inglaterra y Francia por el tercer y cuarto puesto del Mundial 2026 , un hito para el arbitraje uruguayo en la historia de este torneo.

Este será el partido número 15 de Leodán en los Mundiales : en Qatar 2022 , su primera Copa del Mundo, estuvo en tres partidos como árbitro VAR, mientras que en el actual torneo ya lleva once partidos al frente de la cabina , entre ellos dos partidos de dieciseisavos de final (Países Bajos vs Marruecos y Australia vs Egipto), uno de octavos (Brasil vs Noruega) y otro de cuartos (Francia vs Marruecos).

Sus cifras superan ampliamente las de Jorge Larrionda , árbitro central que pitó en ocho partidos mundialistas , cuatro en Alemania 2006 y otros cuatro en Sudáfrica 2010, cuando su andar en el torneo se cortó tras el polémico gol no cobrado a Frank Lampard en la derrota de Inglaterra por 4-1 ante Alemania.

Larrionda es uno de los pocos uruguayos que llegó a las semifinales de un Mundial , cuando fue el juez principal del partido entre Francia y Portugal que clasificó a los galos a la final de 2006 . Lo acompaña en este hito Andrés Cunha , que estuvo a cargo, casualmente, de la victoria de Francia contra Bélgica en las semis de Rusia 2018 .

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Sin embargo, son pocos los árbitros uruguayos que lograron pasar la barrera de las semifinales y estar presentes en los últimos dos partidos de una Copa del Mundo, sea la final o el partido por el tercer y cuarto puesto.

En específico, Leodán González es el tercer juez de este país en obtener ese honor, y uno de sus dos predecesores lo hizo representando a otra bandera.

Los otros dos árbitros uruguayos que llegaron a la definición de un Mundial

El primer árbitro uruguayo que estuvo presente en una definición de la Copa del Mundo fue Ramón Barreto. El nacido en Melo en 1939 es hasta hoy el único árbitro asistente en estar presente en dos finales mundialistas consecutivas, en Alemania 1974 (Alemania Federal 2-1 Países Bajos) y Argentina 1978 (Argentina 3-1 Países Bajos).

En tiempos donde los jueces fluctuaban entre las funciones de árbitro central o línea, Barreto también fue el juez encargado de pitar la final de los Juegos Olímpicos de Montreal 1976.

El uruguayo Ramón Barreto, asistente de la final del Mundial 1974, entre Johan Cruyff y Franz Beckenbauer

El segundo en esta lista es Edgardo Codesal. Hijo del también juez José María Codesal, que arbitró en los Mundiales de 1958 y 1966, Edgardo se mudó a México en los años 80 tras comenzar su carrera como referí en Uruguay, y pasó a representar al país norteamericano.

Ya como arbitro mexicano, Codesal arbitró la final del Mundial de Italia 1990 entre Argentina y Alemania Federal, que los teutones ganaron 1-0 con gol de penal de Andreas Brehme. Es recordado por los argentinos, que protestan que el penal no fue, y que además sufrieron la expulsión de Pedro Monzón y Gustavo Dezotti, los dos primeros expulsados en la historia de las finales mundialistas.