La increíble situación que vivió en 2020 Slavko Vini, juez de la final del Mundial 2026: detenido en un operativo de drogas y prostitución y liberado sin cargos

El esloveno Slavko Vini , designado por la FIFA para dirigir el domingo a la hora 16 de Uruguay la final del Mundial 2026 entre Argentina y España , vuelve a quedar bajo la lupa por un episodio ocurrido hace seis años.

En mayo de 2020 fue detenido durante un operativo policial en Bosnia y Herzegovina por una investigación vinculada a una presunta red de prostitución, tráfico de drogas y armas. Sin embargo, fue liberado pocas horas después al comprobarse que no existían pruebas que lo vincularan con la organización.

La designación de Vini para el partido decisivo reavivó el interés por aquel episodio, que tuvo amplia repercusión internacional. Desde entonces, el árbitro continuó desarrollando su carrera y fue elegido para dirigir encuentros de máxima relevancia, incluida la final de la UEFA Champions League 2024 y la final del Mundial de Clubes 2025 .

El árbitro Slavko Vincic durante el partido entre el Bayer Leverkusen y el Porto en la Europa League 2019/20.

El 28 de mayo de 2020, la policía de Bosnia y Herzegovina realizó un operativo en una propiedad ubicada en la localidad de Bijeljina . En el procedimiento fueron detenidas más de 30 personas, entre ellas varias mujeres y hombres investigados por presuntos delitos relacionados con prostitución, tráfico de drogas y posesión ilegal de armas.

El árbitro esloveno Slavko Vincic habla con Piero Hincapie (3) de Ecuador antes de expulsarlo del campo durante el partido de dieciseisavos de final de la Copa Mundial de Fútbol entre México y Ecuador en la Ciudad de México, el martes 30 de junio de 2026.

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Vini se encontraba en el lugar y fue demorado junto con el resto de los presentes. Según informaron medios europeos en ese momento, durante el allanamiento fueron secuestrados dinero en efectivo, armas, cocaína y otros elementos que formaban parte de la investigación.

El árbitro sostuvo desde el primer momento que había llegado al establecimiento por invitación de un empresario y que desconocía el tipo de reunión que se desarrollaba allí.

Tras prestar declaración, las autoridades judiciales determinaron que no existían elementos que lo relacionaran con la organización investigada y dispusieron su liberación ese mismo día, sin formular cargos en su contra.

En declaraciones realizadas con posterioridad, Vini calificó la situación como "el mayor error" de su vida y explicó que había aceptado una invitación para compartir un almuerzo antes de regresar a Eslovenia. También afirmó que lamentaba profundamente haber asistido a ese encuentro.

En los años posteriores dirigió encuentros de la Eurocopa, la Champions League y distintas competencias internacionales. En 2024 fue designado para arbitrar la final de la Liga de Campeones entre Real Madrid y Borussia Dortmund, mientras que en 2025 estuvo al frente de la final del Mundial de Clubes.