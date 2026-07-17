Así festejaron los argentinos de Deportivo Maldonado la clasificación a la final del Mundial 2026: "El domingo me voy a Argentina", dijo Martín Ginzo en Quedó Picando

Argentina clasificó a la final del Mundial 2026 tras vencer 2-1 a Inglaterra este miércoles, en una victoria que también fue muy celebrada por los argentinos que viven en distintas partes de Uruguay. Una de las zonas con más habitantes del país vecino es Punta del Este , donde también viven varios jugadores argentinos de Deportivo Maldonado .

Tras la victoria Juan Martín Ginzo y Maximiliano González , dos de los futbolistas nacidos en Argentina que juegan en el Depor, subieron a sus redes fotos y videos de las celebraciones en Punta del Este . Un día después, Ginzo contó cómo vivió la victoria albiceleste en Quedó Picando, el programa de deportes del streaming de El Observador.

"Fue una locura, una locura por el contexto, cómo se dio el partido. Lo vi acá en casa solo . Apenas terminó el partido lo llamé a Maxi González , lo fui a buscar y de ahí nos fuimos para el Box Garden , que había gente de Argentina viendo el partido y después nos fuimos para Los Dedos", relató el lateral derecho argentino.

A Ginzo le sorprendió la cantidad de argentinos que vio en Punta del Este en las celebraciones por la clasificación: "Hablaba con Maxi y decía '¿de dónde salieron?' Ahora en invierno no hay nadie, y estaba la calle cortada, un montón de gente, bombos y banderas . La verdad que una locura".

En esa celebración los jugadores se encontraron con Gabriel di Noia, entrenador de Deportivo Maldonado, y a Nicolás Mac Allister, director deportivo del club y primo de Alexis Mac Allister. A las 20:30 se fueron a seguir celebrando en un asado con los futbolistas del plantel.

Según el lateral, hay tres o cuatro compañeros que le tiran "la buena" a los argentinos, pero hay otros "mala leche" que estaban a favor de Inglaterra. "A uno terminó el partido, lo etiqueté en el grupo de WhatsApp y le dije 'andá a comprarte la de España que está en descuento'", comentó entre risas el argentino, que lamentó que en su edificio llegaron a gritar los goles de Cabo Verde.

Para Ginzo, "es una locura" como la selección argentina "representa al hincha" y "deja todo", y se deshizo en elogios hacia Lionel Messi: "Yo a Messi la verdad no tengo nada para decirle. Para mí es lo más grande que hay. La humildad que tiene, lo que transmite, el intentarlo. Yo me quedo con eso, con las veces que se lo ha criticado, con las veces que se lo ha puesto en dudas y el tipo, siendo el más grande de todos, siempre rindió".

También explicó qué sintió sobre el nexo entre el partido contra Inglaterra y la Guerra de las Malvinas. "La verdad que yo soy joven, no lo viví, pero mi padre lo vivió. Es un dolor que el pueblo argentino siente. Y más por Messi también, porque Messi nunca había jugado con Inglaterra. Para Messi también era una mochila porque está bien, salió campeón y todo, pero si iba y perdía con Inglaterra... Era un plus el partido por lo que había pasado y así también se vivió", expresó.

Este sábado Deportivo Maldonado se enfrentará a Progreso en el Parque Paladino, buscando mantenerse en la punta de su grupo del Torneo Intermedio y la Tabla Anual. Tras el encuentro, Ginzo adelantó que viajará a Argentina para ver la final, aprovechando que tiene el domingo libre: "Nosotros primero tenemos una final el sábado, pero termina el partido y nos vamos para ahí".