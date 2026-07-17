España vs Argentina, ¿Quién gana la final del Mundial 2026? El pronóstico de la Inteligencia Artificial para "un partido muy parejo"

España vs Argentina definirán este domingo el título de campeón del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá en la final que se jugará en Nueva York/Nueva Jersey, partido que no tiene un claro favorito.

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Referí consultó a la Inteligencia Artificial (IA) Grok, de la red social X para conocer su pronóstico.

“España es ligeramente favorita según las casas de apuestas y analistas, pero Argentina tiene una gran chance de ganar (o al menos forzar prórroga/penales).

Mi pronóstico: Argentina gana en penales o en prórroga (alrededor de 48-52% de probabilidades a su favor en un partido muy parejo)”, señaló Grok.

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“La final se juega el domingo 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium (Nueva York/Nueva Jersey), a las 16:00. Es la primera final hispanohablante entre continentes distintos (Uruguay-Argentina fue la única anterior en 1930).

¿Por qué es tan pareja?

España: Ha sido la selección más sólida del torneo. Concede muy pocos goles (solo 1 en todo el Mundial en varios reportes), domina la posesión y tiene una racha impresionante de victorias/invictos. Vienen de eliminar a Francia en semis (2-0). Su estilo de posesión y juventud (Yamal, etc.) la hace favorita en apuestas (~+130 a -170 para ganar en 90', dependiendo de la casa).

Argentina: Defensores del título, con experiencia en finales y remontadas épicas (como la de semis vs Inglaterra: 2-1 con goles tardíos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, asistidos por Messi). Han sufrido más (tiempos extra), pero muestran resiliencia, jerarquía y el factor Messi (39 años, probablemente su última final). Son "la que mejor compite".

AFP

Estadísticas clave:

España lidera en pocos goles encajados; Argentina en goles anotados y capacidad de reacción.

Historial reciente:

España ha ganado varios duelos, pero Argentina tiene la mística de campeón vigente y penales.

Pronósticos de IA y supercomputadoras varían, pero muchos ven un partido táctico, bajo en goles (Under 2.5 favorito) que puede ir a prórroga.

Mi pronóstico detallado:

Es un duelo de estilos opuestos: control y posesión (España) vs. intensidad, transiciones y momentos de genialidad (Argentina). Creo que España dominará tramos, pero Argentina sacará provecho de errores o balones parados.

Más probable: 1-1 o 0-1 en 90', luego Argentina impone su experiencia en definiciones. Messi y Scaloni tienen esa aura de ganadores en instancias decisivas.

Resultado más probable según mi visión:

Argentina campeona (bicampeona). Sería histórico. Si España gana, sería por control total y aprovechando el desgaste argentino (merecido también)”.