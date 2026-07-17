Pelea de Gastón "Tonga" Reyno en Montevideo tuvo cambio de rival; mirá los detalles de la velada que tendrá once combates en el Antel Arena

La pelea de Gastón “Tonga” Reyno en Montevideo, por primera vez en su ciudad natal el próximo sábado 25 de julio en el Antel Arena, donde el Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) tendrá su estreno en Sudamérica, tuvo un cambio de rival a días del combate estelar de la jornada.

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El uruguayo finalmente enfrentará a Josh Krejci , estadounidense de 38 años, con dos victorias en dos combates de BKFC y con pasado en artes marciales mixtas (MMA), como Reyno, y también en jiu jitsu brasileño. En primera instancia el contendiente iba a ser Paris Boyd, con un triunfo en su única presentación.

En la previa del combate, ambos rivales tendrán el pesaje oficial el próximo viernes 24.

Gastón Reyno vs Josh Krejci será el combate estelar que cerrará una cartelera que tendrá once presentaciones, con peleadores uruguayos y de la región, así como también dos peleas femeninas.

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La jornada comenzará a la hora 20:00.

Los combates se podrá ver por streaming a través de la BKFC App.

La venta de entradas se realiza a través de la web de Tickantel.

La cartelera completa

Tonga Reyno y su experiencia en bare knuckle

Gastón Reyno es el máximo referente de los deportes de combate en Uruguay y una figura destacada en el BKFC, donde ostenta un récord invicto de 3-0. En esta modalidad de pelea a puño limpio, ha demostrado un poder letal, logrando finalizar a sus oponentes por la vía del nocaut.

Entre sus victorias más importantes destacan sus peleas ante Daniel Mason Van Sickle, Milton Volter y una explosiva victoria por TKO contra el estadounidense Dusty Sparks.

Además de su exitosa carrera profesional en las MMA (donde hizo historia como el único uruguayo en competir para la promoción estadounidense Bellator), Tonga goza de una inmensa popularidad en toda la región porque es comentarista oficial de ESPN para Latinoamérica.

La llegada del bare knuckle a Uruguay

Tras conquistar los cuadriláteros internacionales, Tonga Reyno cumplirá su gran sueño: traer el espectáculo de Bare Knuckle Fighting Championship a Uruguay para competir frente a su gente.

El BKFC es el deporte de combate más emocionante y de más rápido crecimiento en el mundo. Tras producir carteleras mensuales llenas de acción, vistas por millones de personas y con una enorme repercusión en los principales medios de comunicación, el fenómeno llega por primera vez a Sudamérica.

Se trata de combate sin guantes con nudillos expuestos, calificado como “boxeo sin guantes”.

Joaquín Ormando

Cuenta con rounds de dos minutos para asegurar peleas emocionantes y de ritmo rápido.

Entre los peleadores hay excampeones de UFC y boxeo con una base de fans que ya los apoya, además de peleadores prometedores.

Otra particularidad es el ‘Toe the Line’ o pisar la línea, por la que ambos peleadores comienzan en el centro del ring patentado de "círculo cuadrado"