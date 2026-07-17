Ministra de Industria dijo que la llegada de Tesla a Uruguay es un "reconocimiento a la política de movilidad eléctrica"

Este viernes, la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona , se pronunció sobre la llegada de Tesla a Uruguay y dijo que el desembarco de la empresa supone un "reconocimiento a la política de movilidad eléctrica" del país.

Sobre la llegada al país de la empresa, Cardona dijo en rueda de prensa que lo ve "con buenos ojos" y que desea que esto implique "más oportunidades de trabajo".

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" Cuando nos reunimos con la empresa no solo hablamos del coche eléctrico, sino también conversamos de carga, conversamos de otros vectores que hay que desarrollar y que, obviamente, van de la mano con lo que estamos trabajando como política eléctrica", aclaró la ministra.

Cardona afirmó que la mayoría de las empresas automotoras eléctricas a nivel global "ya están considerando" la carga eléctrica como "parte del negocio" y que esto trae tanto oportunidades como desafíos, entre ellos, de infraestructura, conocimiento y diálogo con otros países.

"Abre nuevas oportunidades de trabajo y, por supuesto, más desafíos para Uruguay, que no solo necesita la carga eléctrica, sino también infraestructura, el conocimiento y cómo nos conectamos con el resto de los países. Tener infraestructura de carga en todo el país también implica que puedan crecer otras áreas de trabajo en el Uruguay, como, por ejemplo, el turismo", explicó.

Según decretó el gobierno, a partir del 1° de enero de 2027 los autos eléctricos con un valor de importación mayor a los US$ 19 mil deberán tributar IMESI. Una primera franja de vehículos de este tipo con valor de importación entre US$ 19 mil hasta los US$ 27 mil pagará 5% de IMESI, mientras que una segunda franja, por encima de los US$ 27 mil, pagará 9%.

De acuerdo a los valores de venta al público publicados por Tesla, todos los modelos que se ofrecerán en Uruguay estarán alcanzados por el IMESI a partir del próximo año.

La llegada de Tesla

La automotriz Tesla confirmó su desembarco oficial en Uruguay días atrás.

El anuncio fue respaldado por un mensaje del fundador de la compañía, Elon Musk, quien publicó en su cuenta de X la frase "Tesla now in Uruguay" junto al enlace a la plataforma oficial. En principio, la empresa ofrecerá dos modelos: Model 3, que estará disponible en tres versiones, con autonomías de entre 534 y 750 kilómetros y precios que parten desde los US$ 32.990 y llegan hasta los US$ 49.990, y el Model Y tendrá un valor inicial de US$ 36.490 y una autonomía de 466 kilómetros.

La empresa adelantó además que en una etapa posterior incorporará el Cybertruck al mercado uruguayo.

Tesla now in Uruguay https://t.co/ERx146wPK7 — Elon Musk (@elonmusk) July 16, 2026

La llegada de Tesla se produce en un mercado donde los vehículos eléctricos ganan cada vez más espacio. Los precios de los dos primeros modelos de Tesla, sin embargo, están por encima de los de los modelos más vendidos del país en el último semestre.

Según la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay, el ranking del primer semestre de 2026 está liderado por modelos como el BYD Yuan Pro, BYD Seagull, Renault Kwid y Hyundai HB20, cuyos valores de entrada oscilan entre los US$ 13.800 y los US$ 31.990.

Aun así, los precios oficiales anunciados por Tesla resultan inferiores a los que hasta ahora pagaban quienes importaban la marca de forma particular, ya que incluso varios vehículos usados de la marca que están publicados en el mercado local se ofrecen por encima del valor de lista de los modelos nuevos.