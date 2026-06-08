Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Mundial 2026 / SELECCIÓN URUGUAYA

El posteo de Ronald Araujo en el medio de su sorpresivo viaje a España: le mandó saludos a su madre pero no dio pistas de su lesión de cara al Mundial 2026

El zaguero celeste espera poder mejorar de su problema para llegar al menos al segundo partido del grupo ante Cabo Verde

8 de junio de 2026 14:04 hs
Ronald Araujo

Ronald Araujo

Foto: AFP

El zaguero de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, Ronald Araujo, viajó este domingo hacia España para realizarse un tratamiento express de pocas horas y volver a Montevideo para viajar este martes junto al grupo hacia Punta Cana, el búnker celeste en el Mundial 2026.

Como informó Referí el viernes, tras dos días de fiebre que le impidieron entrenar, Ronald sufrió una baja de defensas que derivaron en una pequeña sobrecarga muscular en uno de los gemelos.

El posteo de Ronald Araujo desde España

Mientras se somete a los exámenes para mejorar su situación sanitaria en España, en la tarde de este lunes, Ronald Araujo realizó un posteo en sus redes.

Diego Aguirre e Ignacio Ruglio se reunieron por la mañana y fueron a la reunión del consejo directivo de Peñarol en donde se anunciará la continuidad del técnico

Mirá desde dónde sufrió Ignacio Ruglio, suspendido por el Tribunal de Ética, el costoso triunfo de Peñarol sobre Cerro por el Torneo Intermedio

Allí, sin dar pistas aún de lo que es su lesión, recordó a su mamá Karina en su cumpleaños con una fotografía en familia.

araujo
El posteo de Ronald Araujo desde Espa&ntilde;a mientras aguarda por su recuperaci&oacute;n de su lesi&oacute;n para el Mundial 2026

El posteo de Ronald Araujo desde España mientras aguarda por su recuperación de su lesión para el Mundial 2026

"Feliz cumpleaños, mamá. Te amo. Dios te bendiga", escribió Ronald Araujo.

La selección uruguaya de Marcelo Bielsa aguarda su retorno a Montevideo para que se pueda sumar al grupo y viajar en la noche de este martes hacia lo que será ya la concentración en México para el Mundial 2026.

Las más leídas

"Tengo contrato, hice 40 goles y me venís a echar a mí": los entretelones de la charla entre Jorge Bava y el Diente López y el enorme esfuerzo que deberá asumir ahora la directiva de Nacional

Murió Juan Andrés Larre a los 59 años: jugó en Bella Vista, Nacional, la selección sub 20 y el fútbol de Francia

Luto en Nacional: quién era el uruguayo de 41 años que murió ahogado en una playa de Río de Janeiro y que había sido directivo del club tricolor

El nuevo deporte en el que debutó Walter "Mota" Gargano junto a su pareja Miska y el festejo tras lograr el desafío

Temas

Ronald Araujo selección uruguaya Marcelo Bielsa España Uruguay Mundial 2026

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos