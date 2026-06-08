El posteo de Ronald Araujo en el medio de su sorpresivo viaje a España: le mandó saludos a su madre pero no dio pistas de su lesión de cara al Mundial 2026

El zaguero de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, Ronald Araujo , viajó este domingo hacia España para realizarse un tratamiento express de pocas horas y volver a Montevideo para viajar este martes junto al grupo hacia Punta Cana, el búnker celeste en el Mundial 2026.

La participación del capitán de Barcelona en la Copa del Mundo no corre riesgo, aunque todo indica que no estará en el primer partido de Uruguay contra Arabia Saudita el próximo 15 de junio a la hora 19 en el Hard Rock Stadium de Miami.

Como informó Referí el viernes , tras dos días de fiebre que le impidieron entrenar, Ronald sufrió una baja de defensas que derivaron en una pequeña sobrecarga muscular en uno de los gemelos.

Mientras se somete a los exámenes para mejorar su situación sanitaria en España, en la tarde de este lunes, Ronald Araujo realizó un posteo en sus redes.

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Allí, sin dar pistas aún de lo que es su lesión, recordó a su mamá Karina en su cumpleaños con una fotografía en familia.

araujo El posteo de Ronald Araujo desde España mientras aguarda por su recuperación de su lesión para el Mundial 2026

"Feliz cumpleaños, mamá. Te amo. Dios te bendiga", escribió Ronald Araujo.

La selección uruguaya de Marcelo Bielsa aguarda su retorno a Montevideo para que se pueda sumar al grupo y viajar en la noche de este martes hacia lo que será ya la concentración en México para el Mundial 2026.