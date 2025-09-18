Dólar
CÍRCULO CATÓLICO

Policlínico 360: el innovador centro de atención del Círculo Católico que se inaugura en setiembre para todos sus socios y socias

El nuevo policlínico del Círculo Católico combina especialidades, innovación y bienestar en un espacio pensado para transformar la experiencia de atenderse

18 de septiembre 2025 - 5:00hs
WhatsApp Image 2025-09-15 at 10.12.20 AM

El Círculo Católico inauguró el Policlínico 360, un moderno centro de salud de 4.500 metros cuadrados ubicado junto al Sanatorio Juan Pablo ll, que busca marcar un nuevo estándar en la atención médica en Uruguay.

El acto contó con la presencia de la ministra de Salud Pública, Dra. Cristina Lustemberg, junto a autoridades de la institución y socios.

circulo catolico cinco

El proyecto responde a la visión de ofrecer una atención “360”, que integre calidad médica, accesibilidad, innovación y un modelo de medicina humanizada al servicio de los usuarios.

WhatsApp Image 2025-09-15 at 10.12.21 AM

Un concepto diferente de policlínico

En diálogo con El Observador, la Esc. Cecilia López, asesora y coordinadora general del Círculo Católico, explicó que el nuevo espacio está pensado para reunir en un mismo lugar todos los servicios que los socios necesitan al momento de atenderse:

Lo que estamos inaugurando es un nuevo concepto de policlínico. Queremos brindar toda la atención que requiere el socio o la socia, pero también generar un entorno que transmita confort y bienestar, a pesar de que la persona venga con un problema de salud Lo que estamos inaugurando es un nuevo concepto de policlínico. Queremos brindar toda la atención que requiere el socio o la socia, pero también generar un entorno que transmita confort y bienestar, a pesar de que la persona venga con un problema de salud

El edificio fue diseñado con un concepto abierto, abundante luz natural, espacios verdes y comodidades como estacionamiento para autos, motos y bicicletas. Además, contará con todas las especialidades médicas y quirúrgicas, farmacia, co-work, cafetería y un espacio adolescente, lo que lo convierte en un centro integral de servicios.

circulo catolico foto cuatro

Un proyecto que nace de la confianza de los socios

López destacó que este logro fue posible gracias a la confianza de los afiliados:

Lo primero es agradecer, porque esto se puede hacer porque los socios confían en la institución. Queremos que vengan, que lo conozcan, y que lo sientan como propio. La idea es que el socio diga: ‘esto es mío, me siento en familia y acá resuelven mis problemas’ Lo primero es agradecer, porque esto se puede hacer porque los socios confían en la institución. Queremos que vengan, que lo conozcan, y que lo sientan como propio. La idea es que el socio diga: ‘esto es mío, me siento en familia y acá resuelven mis problemas’

Circulo Catolico - Policlinico 360 --70

El Policlínico 360 entrará en pleno funcionamiento en octubre, y promete convertirse en un espacio de referencia para el cuidado de la salud, combinando atención integral con una infraestructura moderna y pensada para el bienestar de las personas.

Temas:

Policlínico Centro Círculo Católico Setiembre

