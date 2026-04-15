Tras recursos presentados, ASSE dejó en suspenso polémica licitación para que taxis hagan traslados de pacientes

La Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) puso en suspenso la licitación para contratar traslados de pacientes no medicalizados que autorizaba a taxis a participar.

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Este martes a la tarde, según consta en la página web de la Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE) y como informó El País en primera instancia, ASSE publicó una aclaración al llamado: "Se deja constancia de la presentación de recursos de revocación, jerárquico y anulación contra el procedimiento de referencia, generando efecto suspensivo sobre el mismo".

Tal como había informado El Observador días atrás, estaba previsto que la licitación fuera impugnada por la Cámara Uruguaya de Ambulancias sin Asistencia (Cuasa).

En diálogo con El Observador, Danza había señalado que hoy lo que rige es el convenio con una empresa contratada de forma directa en 2022 que hace los traslados de los pacientes medicalizados y aquellos que no lo están. Se trata de la Unidad de Traslados y Asistencia Médica (UTAM), que hoy está al frente de la compañía que durante el período pasado funcionó bajo el nombre de ITHG y que estuvo bajo la lupa tanto del Frente Amplio como del actual directorio.