Diputado blanco solicitó comparecencia del directorio de ASSE al Parlamento por acuerdo para traslados en taxi

El diputado del Partido Nacional, Amin Niffouri , solicitó a la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social , presidida por el también blanco José Luis Satdjian , que convoque al directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado ( ASSE ) por la licitación de traslados comunes de pacientes para la zona metropolitana .

En un documento compartido en X, el legislador explicó que con dicha comparecencia buscan que ASSE brinde "información" y las "explicaciones pertinentes" en cuanto al "acuerdo recientemente suscrito entre ASSE y la Gremial Única del Taxi para el traslado de usuarios no medicalizados, así como la Licitación Pública n.º 10021/2026 transmitida por la Unidad Ejecutora 068 para el mismo cometido" .

A finales de marzo, se conoció que el prestador de salud pública puso en marcha un proceso de licitación para la contratación de servicios de "traslados comunes" de usuarios "no medicalizados" de la zona metropolitana de Montevideo .

Solicitamos la comparecencia de las autoridades de Asse a la comisión de salud , a fin de informar de el llamado a licitación para traslados no medicalizados y el supuesto acuerdo ya en vigencia ,para traslados entre Asse y la Gremial Única del Taxi . pic.twitter.com/6WlxC9g01D

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La licitación, de hasta 150 mil kilómetros anuales, por sus características, autoriza a los taxis a participar . Hasta ahora, esos traslados venían siendo realizados por ambulancias .

El pliego señala que deberán llevar pacientes ambulatorios, hacer traslados programados (consultas, estudios o altas) todo el día durante todo el año. Los tiempos de respuesta no podrán ser mayores de 30 minutos.

"Se deberá contar con capacidad de realización de hasta 50 traslados en forma simultánea de manera diaria", dice el texto.

El presidente de la gremial única del taxi (Cpatu), Óscar Dourado, dijo días atrás a El País que se iban a presentar a la licitación. "No tenemos ninguna limitante para hacer esta tarea, que la hemos hecho desde siempre", señaló.

Tras que se conociera esta noticia y en declaraciones también para el consignado medio, Niffouri denunció que días atrás ASSE ya realizó traslados de pacientes en taxis.

"Me llama la atención que, extraoficialmente, me llega que ya arrancaron los traslados de usuarios de ASSE en taxi", dijo. En ese momento realizó un pedido de informes y ahora busca que se convoque a las autoridades al Parlamento.