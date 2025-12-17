Dólar
Tras protestas de vecinos de Salto, ASSE afirmó que Jonatan Núñez recibió la atención médica indicada

El hombre de 32 años sufría un angioma y murió luego de una hemorragia interna masiva; había denunciado que "no le dieron pelota" en el Hospital Regional Salto

17 de diciembre 2025 - 17:59hs
Camilo Dos Santos

La Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) emitió un comunicado en el que afirmó que Jonatan Núñez recibió la atención médica que le fue indicada, antes de que este muriera debido a complicaciones con un angioma y una hemorragia interna masiva.

Una angioma es la acumulación benigna, es decir no cancerosa, de vasos sanguíneos o linfáticos. En su caso le afectaba su lengua y garganta.

El hombre de 32 años había denunciado que "no le dieron pelota" en el Hospital Regional Salto, por lo que vecinos de este departamento se manifestaron exigiendo respuestas por el caso.

"Podemos afirmar que el señor Núñez recibió todas las consultas, interconsultas, estudios y procedimientos que fueron indicados durante su atención, conforme a las evaluaciones clínicas realizadas", expresó el comunicado de ASSE de este miércoles, donde la institución también lamentó la muerte.

Jonatan Núñez

En estos momentos transcurre una investigación administrativa por el caso, comunicaron desde la prestadora pública de salud.

"Ante toda muerte inesperada, y como procedimiento habitual de esta Dirección, el caso es derivado al Comité de Seguridad del Paciente (COSEPA), integrado por profesionales independientes de la situación analizada. Dicho comité realiza una revisión exhaustiva de los procesos asistenciales involucrados y elabora un informe que es elevado posteriormente al COSEPA Central de ASSE", agregó el comunicado.

"Jona" como lo conocían en Salto, tenía 32 años, una hija menor de edad y un negocio de hamburguesas, como había informado previamente El Observador.

"En las últimas horas, la Dirección del Hospital Regional Salto mantuvo un respetuoso diálogo con integrantes de la familia de Jonathan Núñez, a quienes se los escuchó y se les detalló los procedimientos realizados", según informó ASSE.

