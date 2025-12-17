"Déficit económico heredado": tras polémica aprobación de fideicomiso en Salto, la Intendencia detalló en qué se usará el dinero

La Intendencia de Salto ofreció este martes una conferencia de prensa para detallar cómo continuará el proceso del financiamiento a largo plazo recientemente aprobado por la Junta Departamental . En la instancia participaron el intendente de Salto, Carlos Albisu , el secretario general, Walter Texeira Núñez , y el director de Hacienda, Nicolás Irigoyen .

Texeira Núñez destacó que la aprobación legislativa representa “una etapa clave para el departamento”, subrayando que se trata de un paso fundamental no solo para la administración, sino principalmente para la ciudadanía. Remarcó además que todo el proceso se ha llevado a cabo con criterios de transparencia , informando desde el inicio a la Junta Departamental sobre el destino de los fondos y comprometiéndose a rendir cuentas de forma anual. “Queremos generar confianza y reafirmar el compromiso de hacer un Salto distinto”, afirmó.

Por su parte, el director de Hacienda, Nicolás Irigoyen , explicó que la resolución de la Junta Departamental autoriza a la Intendencia a solicitar el financiamiento, pero aclaró que el dinero aún no está disponible . Señaló que ahora comienza una nueva etapa, que consiste en armar el pliego de condiciones para realizar el llamado a licitación abierta , con el fin de que los oferentes evalúen la capacidad de repago de la Intendencia y que el mercado tenga disponibilidad para otorgarlo. En este sentido, indicó que este escenario fue analizado previamente y que existe viabilidad para acceder al crédito, siempre cumpliendo cada instancia del proceso licitatorio.

Irigoyen detalló que, una vez que se adjudique la licitación y se concrete el financiamiento, los recursos permitirán pagar deudas de corto y mediano plazo , ordenando así las finanzas departamentales y avanzando en el plan de obras previsto. Explicó además que el dinero no llegará en un solo desembolso, sino de forma anualizada , lo que permitirá previsibilidad de caja , ejecución paulatina de las obras y un seguimiento permanente y transparente, con controles tanto del oficialismo como de la oposición.

El intendente Carlos Albisu, en tanto, habló desde una perspectiva personal y social, destacando que la aprobación del financiamiento marca un antes y un después para Salto, permitiendo atender un importante déficit económico y saldar deudas con más de 300 empresas, la mayoría de ellas salteñas.

Albisu subrayó que las obras proyectadas no apuntan a lujos, sino a resolver problemas estructurales vinculados a calles, caminería urbana y rural, medio ambiente e inversión social.

Respaldo y compromiso

Valoró el respaldo obtenido en la Junta Departamental, y expresó su respeto también por quienes no acompañaron la iniciativa. Se mostró esperanzado en que, al final de este proceso, por la vía de las concreciones, todos comprueben que valía la pena el camino recorrido para mejorar el departamento y la calidad de vida de su gente.

Albisu confirmó que se conformará una comisión de seguimiento con representación de todos los partidos, como garantía adicional de transparencia. Finalmente, afirmó que se inicia una nueva etapa de gestión, con el compromiso de cumplir lo prometido, ejecutar las obras y avanzar hacia un Salto más ordenado, equitativo y con mejores oportunidades para su gente.

La polémica aprobación del fideicomiso y la postura del FA

El lunes por la noche, la Junta Departamental de Salto aprobó un fideicomiso de US$ 60 millones que necesitaba 21 votos para ser aprobado. A pesar de no contar inicialmente con el apoyo suficiente, el oficialismo logró conseguir las adhesiones de tres ediles del Frente Amplio (FA), lo que causó polémica dentro del partido de izquierda.

Tras la aprobación, el intendente Carlos Albisu celebró el resultado en una conferencia de prensa, agradeciendo a los 22 ediles que votaron a favor del proyecto, independientemente de su partido, destacando que este apoyo busca un Salto mejor.

La situación generó conflictos internos en el FA, que emitió un comunicado criticando a los ediles que votaron a favor del fideicomiso, entre ellos Analía Fernández, esposa del exintendente Andrés Lima, y dos miembros más de su sector. El FA Salto elevó una solicitud al Tribunal de Conducta Política pidiendo la expulsión de estos ediles por no acatar la decisión del plenario departamental. En el comunicado, se anunció que los ediles en cuestión ya no representan al FA en la Junta Departamental.

La ciudadanía frentista también mostró indignación, y en un video difundido por un medio local, una mujer calificó de "traidores" a los ediles que apoyaron el fideicomiso, refiriéndose incluso al exintendente Lima como "traidor".

Por su parte, la Coalición Republicana, con 18 ediles, necesitaba 21 votos para aprobar el fideicomiso, y finalmente consiguió el apoyo de tres ediles del FA y una edil independiente. Con este dinero, el oficialismo tiene como objetivo atender deudas, mejorar las condiciones para el desarrollo de obras y avanzar en el desarrollo del departamento.