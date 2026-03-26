ASSE cambia los traslados en Montevideo y zona metropolitana: taxis se presentarán a la licitación

La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) realizará un cambio en los “traslados comunes” de usuarios “no medicalizados” de la zona metropolitana de Montevideo.
El organismo puso en marcha una licitación por hasta 150 mil kilómetros anuales que, por sus características, autoriza a los taxis a participar. Actualmente, esos traslados son realizados por ambulancias.
El pliego de la licitación señala que deberán llevar pacientes ambulatorios, hacer traslados programados (consultas, estudios o altas) todo el día durante todo el año. Los tiempos de respuesta no podrán ser mayores a 30 minutos.
“Se deberá contar con capacidad de realización de hasta 50 traslados en forma simultánea de manera diaria”, dice el texto. Los choferes que sean asignados a estas tareas deberán tener libreta profesional y más de dos años de experiencia. Los autos deberán ser de 2020 en adelante.
El llamado habilitó a que se formen consorcios para brindar el servicio en el área metropolitana. “Todas las empresas que integren el consorcio (constituido o a constituirse) deberán responder solidaria e ilimitadamente por la totalidad de las obligaciones asumidas por este respecto del procedimiento licitatorio, así como posteriormente durante la ejecución y vigencia del contrato si resulta adjudicatario”, detallan las bases.
El presidente de la gremial única del taxi (Cpatu), Óscar Dourado, dijo a El País que se van a presentar a la licitación. “No tenemos ninguna limitante para hacer esta tarea, que la hemos hecho desde siempre”, señaló.