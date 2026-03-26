ASSE cambia los traslados en Montevideo y zona metropolitana: taxis se presentarán a la licitación

La Administración de los Servicios de Salud del Estado ( ASSE ) realizará un cambio en los “traslados comunes” de usuarios “no medicalizados” de la zona metropolitana de Montevideo .

El organismo puso en marcha una licitación por hasta 150 mil kilómetros anuales que, por sus características, autoriza a los taxis a participar . Actualmente, esos traslados son realizados por ambulancias.

El pliego de la licitación señala que deberán llevar pacientes ambulatorios , hacer traslados programados (consultas, estudios o altas) todo el día durante todo el año. Los tiempos de respuesta no podrán ser mayores a 30 minutos.

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“Se deberá contar con capacidad de realización de hasta 50 traslados en forma simultánea de manera diaria” , dice el texto. Los choferes que sean asignados a estas tareas deberán tener libreta profesional y más de dos años de experiencia. Los autos deberán ser de 2020 en adelante.

El llamado habilitó a que se formen consorcios para brindar el servicio en el área metropolitana. “Todas las empresas que integren el consorcio (constituido o a constituirse) deberán responder solidaria e ilimitadamente por la totalidad de las obligaciones asumidas por este respecto del procedimiento licitatorio, así como posteriormente durante la ejecución y vigencia del contrato si resulta adjudicatario”, detallan las bases.

El presidente de la gremial única del taxi (Cpatu), Óscar Dourado, dijo a El País que se van a presentar a la licitación. “No tenemos ninguna limitante para hacer esta tarea, que la hemos hecho desde siempre”, señaló.