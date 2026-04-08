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Cámara Uruguaya de Ambulancias sin Asistencia impugnará la licitación para el traslado de pacientes de ASSE tras acuerdo del prestador con taxis

Horas atrás, el diputado blanco Amin Niffouri envió una solicitud para la comparecencia al Parlamento al directorio de ASSE para que brinde "información" y las "explicaciones pertinentes" en cuanto al acuerdo y el proceso de licitación que se abrió para el "mismo cometido"

8 de abril de 2026 10:58 hs
Fachada, sede ASSE
Foto: Leonardo Carreño

La Cámara Uruguaya de Ambulancias sin Asistencia (Cuasa) busca impugnar la licitación lanzada por la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), que busca contratar servicios de traslados comunes para usuarios del prestador de salud no medicalizados en el área metropolitana, ante el supuesto acuerdo con los taxis.

Horas atrás, el diputado del Partido Nacional, Amin Niffouri, envió un escrito a la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social solicitando que convoque al directorio de ASSE para que brinde "información" y las "explicaciones pertinentes" en cuanto al "acuerdo recientemente suscrito entre ASSE y la Gremial Única del Taxi para el traslado de usuarios no medicalizados, así como la Licitación Pública n.º 10021/2026 transmitida por la Unidad Ejecutora 068 para el mismo cometido".

Luego de que esto tomara conocimiento público, y según pudo confirmar El Observador, la Cuasa decidió impugnar la licitación y se comunicó con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para advertirles sobre las consecuencias que podría tener el convenio con los taxis en sus puestos de trabajo.

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A finales de marzo, se conoció que el prestador de salud pública puso en marcha un proceso de licitación para la contratación de servicios de "traslados comunes" de usuarios "no medicalizados" de la zona metropolitana de Montevideo.

La licitación, de hasta 150 mil kilómetros anuales, por sus características, autoriza a los taxis a participar. Hasta ahora, esos traslados venían siendo realizados por ambulancias.

El pliego, aún abierto en la web, señala que deberán llevar pacientes ambulatorios, hacer traslados programados (consultas, estudios o altas) todo el día durante todo el año. Los tiempos de respuesta no podrán ser mayores de 30 minutos.

"Se deberá contar con capacidad de realización de hasta 50 traslados en forma simultánea de manera diaria", dice el texto.

El presidente de la gremial única del taxi (Cpatu), Óscar Dourado, dijo días atrás a El País que se iban a presentar a la licitación. "No tenemos ninguna limitante para hacer esta tarea, que la hemos hecho desde siempre", señaló.

Tras que se conociera esta noticia y en declaraciones también para el consignado medio, Niffouri denunció que días atrás ASSE ya realizó traslados de pacientes en taxis.

"Me llama la atención que, extraoficialmente, me llega que ya arrancaron los traslados de usuarios de ASSE en taxi", dijo. En ese momento realizó un pedido de informes y ahora busca que se convoque a las autoridades al Parlamento.

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